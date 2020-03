Het is midden in de nacht. Al een half uur lig ik te woelen. Geen enkele houding lijkt comfortabel en ik kan niet stoppen met malen. Om me uit mijn eigen gedachtestroom te halen aai ik mijn vriend, die naast me ligt. Hij is laat thuis gekomen en naast me komen liggen toen ik al sliep. Hij beweegt.

„Hoe was jouw avond?” vraag ik hem.

„Leuk”, mompelt hij. „Maar ga maar lekker slapen.”

„Dat lukt niet”, zeg ik.

„Tuurlijk wel. Doe maar met me mee.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 maart 2020