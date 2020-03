Jazzpianist McCoy Tyner (81) overleden

Jazzpianist McCoy Tyner is deze week op 81-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse muzikant, volgens The New York Times „een van de invloedrijkste pianisten in de geschiedenis van jazz”, vergaarde in de jaren zestig bekendheid door zijn rol in het John Coltrane Quartet.

Tyner, in 1938 geboren in Philadelphia, leerde als kind al pianospelen. Op 21-jarige leeftijd vormde hij samen met saxofonist Coltrane, contrabassist Jimmy Garrison en drummer Elvin Jones het John Coltrane Quartet. Als gevolg van het werk dat hij toen maakte werd Tyner een van de meeste geïmiteerde pianisten in de jazzwereld, aldus The New York Times. In 1966 verliet hij het kwartet en begon hij aan een langdurige solo-carrière.

Vijf Grammy’s

Tyner ging daarnaast meerdere nieuwe samenwerkingen aan. Met zijn McCoy Tyner Big Band sleepte hij begin jaren negentig twee Grammy’s in de wacht. In totaal won hij de prestigieuze muziekprijs vijfmaal.

In juli 2017 maakte Tyner nog indruk door op 78-jarige leeftijd op het North Sea Jazz Festival een emotioneel eerbetoon te spelen aan zijn toen net overleden collega Geri Allen, met wie hij eigenlijk samen zou optreden.