‘Gehele Italiaanse regio Lombardije wordt quarantainegebied’

De complete Italiaanse regio Lombardije wordt van de buitenwereld afgesloten. Burgers worden opgeroepen het gebied niet te betreden of te verlaten, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. Dat staat in een decreet dat de regering in Rome later op zaterdagavond gaat uitsturen, melden de Italiaanse krant la Repubblica en persbureau Reuters. Zij beschikken over het document.

Ook voor meerdere provincies in verschillende andere Noord-Italiaanse regio’s gaat de verordening gelden. In Lombardije en de andere gebieden die nu op slot gaan wonen 16 miljoen mensen, oftewel een kwart van de Italiaanse bevolking.

Tot nu waren dergelijke strenge beperkingen alleen van kracht in aantal stadjes in Noord-Italië, die eind vorige maand al werden uitgeroepen tot zogenoemde ‘rode zones’. Het snel stijgende aantal besmettingen - zaterdag nam het aantal patiënten met 1.200 toe - heeft de regering nu bewogen tot het nemen van strengere maatregelen.

Behalve in Lombardije zal het decreet van kracht worden in elf provincies verspreid over de regio’s Emilia-Romagna, de Marken, Piemonte en Veneto. In al deze gebieden blijven de scholen dicht tot ten minste 3 april. In de rest van Italië zitten alle schoolkinderen momenteel ook thuis, maar dan tot 15 maart. Alle zorgmedewerkers die vrij zijn, moeten terug komen naar hun werk. Verder moeten sportscholen, zwembaden en kuuroorden gesloten blijven. Winkelcentra mogen alleen doordeweeks nog open. Ook musea, culturele centra en skiresorts moeten hun deuren sluiten.

‘Leven aanpassen’

„We zullen dit gevecht winnen als onze burgers verantwoordelijkheid tonen en hun manier van leven aanpassen”, zei Angelo Borrelli, het hoofd van de Italiaanse rampenbestrijdingsdienst, eerder op zaterdag. Hij verklaarde ook dat er later op zaterdag een decreet doorgevoerd zou worden, zonder daarbij de details te noemen die la Repubblica en Reuters nu hebben onthuld. Wel zei Borrelli dat de overheid gaat proberen 20.000 man extra zorgpersoneel te werven, om zo de capaciteit van ziekenhuizen te vergroten.

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in Italië begon twee weken geleden in Lombardije en heeft zich sindsdien over alle andere regio’s van het land verspreid. Van de bijna zesduizend mensen in Italië die Covid-19 hebben opgelopen, zijn er 589 weer beter geworden. 233 mensen zijn overleden. Vijfduizend Italianen zijn nu nog ziek.