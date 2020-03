‘Erdogan naar Brussel voor overleg over situatie Grieks-Turkse grens’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is maandag uitgenodigd om in Brussel te komen praten over de migratiesituatie aan de Grieks-Turkse grens. Dat meldt de Duitse krant Die Welt zaterdag op basis van anonieme diplomatieke bronnen. Daarnaast zou de relatie tussen de Europese Unie en Turkije op de agenda staan.

De president van de Europese Raad, Charles Michel, zou Erdogan hebben uitgenodigd. Volgens Die Welt zullen zij het ook hebben over een soepeler Europees visumbeleid voor Turken. Daarover werden in 2016 afspraken gemaakt in de migratiedeal tussen Turkije en de EU, maar die zijn niet naar tevredenheid van Ankara nageleefd. Andere onderwerpen zijn modernisering van de Turks-Europese douane-unie, nieuwe financiële hulp voor Turkije om vluchtelingen op te vangen en steun voor de wederopbouw van onder meer Noord-Syrië.

Open westelijke grens

Erdogan zette vorige week druk op de EU door de Turkse grens met Griekenland open te zetten voor migranten. Hij wil nieuwe afspraken maken omdat de Europese landen zich volgens hem niet voldoende houden aan de migratiedeal uit 2016. In Turkije bevinden zich momenteel zo’n 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen, meer dan Ankara zegt aan te kunnen.

Nadat Turkije de westelijke grens had geopend, trokken grote groepen migranten naar de grens. Zij werden door het Griekse leger en grenswachten van de Europese grensbewaker Frontex tegengehouden. Die zetten daarbij onder meer traangas in.

Zaterdag waren er opnieuw confrontaties bij de grens. Ook maakte de Griekse minister van Migratie bekend twee nieuwe, tijdelijke opvangkampen te zullen bouwen om de druk op de nabij Turkije gelegen Griekse eilanden, zoals Lesbos, te verlichten. De kampen, die samen ruimte bieden aan ongeveer duizend personen, dienen ter opvang van vluchtelingen die naar het land zijn gekomen sinds Turkije hen niet meer tegenhoudt aan de grens.