Covid-19 en racisme: handen wringen, hoofd koel houden en afstand bewaren

Panische tijden! Corona klopt ongewassen aan de deur, racisme regeert de samenleving, en dan rolden er ook nog tanks door de straten van Amsterdam. Met een mondkapje red je het allang niet meer – ook niet in deze krant.

Veel lezers maanden de krant tot rust over het coronavirus, omdat ze niet overspoeld wilden worden met paniekerige verhalen; Opinie vulde de Inbox van de redactie met oproepen om het hoofd koel te houden.

Die reflex van lezers is begrijpelijk, nu Covid-19 al een maand de kolommen beheerst. Alle journalistieke neigingen waar lezers een hekel aan zeggen te hebben, kunnen dan de kop opsteken: kuddegedrag, fixatie op onheil, uitvergroting van fouten en missers, benarde speculaties. Kortom: ramptoerisme in eigen land.

Het punt is: herhaling en voortdurende inventarisatie zijn onvermijdelijk bij epidemie-berichtgeving. Die is per definitie langdurig en repetitief. Dezelfde vragen – wat weten we, hoeveel gevallen zijn er? – moeten telkens opnieuw worden gesteld én beantwoord.

Dat staat haaks op de eigentijdse nieuwscyclus, waarin een steekvlam uitslaat en vaak binnen een etmaal weer is gedoofd. Immers: de wereld draait dóórrrrrr! Als die stil staat, groeit de irritatie: kómt het er nog van?

Corona is ervan gekomen – ook in Nederland. Maar ik kan tot nu toe de lezers geen gelijk geven die menen dat de krant de maatvoering uit het oog verloor. De redactie zocht vooral naar feiten. Al begin februari kwam er een uitvoerig stuk met vragen over Covid-19. Waarbij de antwoorden soms nog moesten uitblijven – maar op basis van de bekende feiten.

Daarna volgden bijna dagelijks stukken: reportages uit Azië, over de beurzen, de handel in mondkapjes, opinies over corona als – drie keer raden – het einde van de globalisering. Overdreven? Nee, niet bij een nieuw virus, dat steden en luchthavens lamlegt, 300 miljoen scholieren thuis houdt en hard op weg is de wereldeconomie een dreun te geven. De grens tussen hysterie en vasthoudendheid mag dun zijn, in mijn ogen is de krant aan de goede kant van die streep gebleven.

Paniek sloeg intussen ook toe op een ander front. Bij de schrijver Olave Nduwanje, die in een special van Kunst over 101 nieuwe talenten op verzoek van de redactie een pagina lang worstelde met de vraag of en hoe zij als zwarte vrouw wilde schrijven voor „al die fijne witte NRC-lezers”, in hun „veilige witte buurten” en met hun „witte geld”.

Nu had die lijst zelf al een hoog diversiteitsgehalte, mag ik wel zeggen. Dat was de bedoeling, begrijp ik, er was uitdrukkelijk gezocht naar talent „buiten de gebaande paden”. Dat was goed gelukt. Je kon het al zien aan de consequent doorgevoerde aandacht voor de hybride identiteit van de jonge artiesten: Surinaamse vader, Congolese vluchteling, Afro-Caribische jeugd, Syrische vader en warempel, er was zelfs een „half Portugese, half Drentse” cabaretier gevonden.

Op die lijst kwam op Twitter kritiek, met name op de selectie door externe influencers. Terecht?

Er is niets op tegen dat de krant – die al langer lijsten maakte van gearriveerd talent – een tableau biedt van meer en minder subculturele kunstenaars die de meeste lezers (en mij ook) onbekend zullen zijn. Integendeel. Alleen had de keus om nu eens de underground te belichten veel explicieter gebracht mogen worden dan in het ene vrome zinnetje dat was gestreefd naar „diversiteit in alle vormen”. Overigens zie ik uit naar de evaluatie over tien jaar of het talent dan de gebaande paden heeft betreden of zelfs – oh, help – mainstream is geworden.

Enkele lezers reageerden verontwaardigd op Nduwanjes introspectieve mijmering over schrijven voor witte NRC-mensen – hier hadden we een zuiver voorbeeld van „omgekeerd racisme”.

Dat lijkt me óók weer aan de panische kant, maar het laat meteen zien hoe verschillend begrippen worden gebruikt. In de activistische canon is racisme geen individuele emotie, maar een structuur van stigmatisering en uitsluiting, een functie van macht. ‘Omgekeerd racisme’ bestaat in die visie niet: gemarginaliseerde groepen hebben immers geen macht.

Dit ‘essay’ (zo langzamerhand een parapluterm voor alle stukken waarin de pen wat losjes wordt gevoerd) paste helemaal in die canon. Het is een beproefd genre: de soms ostentatief gepijnigde worsteling van een zwarte auteur met de vraag of en hoe ze zich moet manifesteren in een witte wereld. Of ze, als content-leverancier voor geprivilegieerde lezers, haar positie dan weer moet uitleggen met „basispedagogie”.

Tja, daar kun je van alles van vinden. Het stuk gaf mij in elk geval een indruk van zwart-identitair denken. Zeg maar Frantz Fanon op de vierkante centimeter. Bovendien, een beetje vervreemding is nooit weg tussen de dagelijkse corona-kost – al had meer verslaggeving over dit discours de lezer denk ik geholpen het epaterende stuk te plaatsen.

Alleen, nu racisme een thema is geworden in de krant, raakt dit wel een wezenlijke vraag. Uit het essay sprak een wereldbeeld waarin de color line tussen wit en zwart hét voornaamste onderscheid is dat de maatschappelijke werkelijkheid beheerst, doordringt en verklaart. Deelt de krant dat wereldbeeld? Beduchtheid dáárvoor is, vermoed ik, wat lezers drijft die het stuk „racistisch” vonden.

NRC Handelsblad, ooit begonnen als sceptisch-liberale krant, botst bijna vanzelf, zou je denken, met het monochrome identiteitsdenken dat vandaag de dag hoogtij viert, om te beginnen bij populistisch rechts. De krant moet geen mondkapje dragen als het gaat om het benoemen van racisme. Maar: ook afstand houden tot het soort activisme dat de werkelijkheid in één overzichtelijke mal giet.

Een interessante suggestie, maar een die haaks staat op de trend bij dit soort stukken. Eerder, legt de redactie Leven uit, werd service-informatie als het telefoonnummer nog wel vermeld bij artikelen over restaurants. Nu praktische informatie eenvoudig online te vinden is, is dat minder nodig geworden. Informatie die voor een concrete groep klanten relevant is, is met Google te vinden of op te vragen bij het plaatsen van een reservering, zoals de mogelijkheid grote groepen te plaatsen of te voorzien in halal of koosjer menu’s. Waar de redactie graag aandacht aan wil besteden, is de vraag hoe toegankelijk restaurants eigenlijk zijn geworden – daar zit een stuk in.

… de krant antwoordt Internet verdrong het service-blokje

Zou het lukken om bij recencies van restaurants te vermelden of de betreffende gelegenheid rolstoeltoegankelijk is en een invaliden-wc heeft? Ik merk dat dergelijke informatie bijzonder waardevol is. En veel moeite of ruimte neemt dat toch niet. John de Greef, Assendelft

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 maart 2020