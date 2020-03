Stad Austin schrapt festival SXSW vanwege coronavirus, dodental VS gestegen

Festival South by South West gaat niet door

Het bekende Amerikaanse cultuurfestival South by South West (SXSW) gaat volgende week niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. De burgemeester van Austin, waar het festival plaatsvindt, heeft besloten het evenement helemaal te schrappen nadat meerdere artiesten al hadden afgezegd. Ook grote bedrijven als Twitter, Apple en Netflix hadden eerder besloten niet naar het festival te komen, dat geldt als een belangrijke plek om te netwerken.

Ieder jaar reizen in maart honderden (nieuwe) acts, maar ook platenlabels, media, journalisten, filmmakers, pr-bureaus en boekingskantoren af naar de Amerikaanse staat Texas. De organisatie van SXSW laat weten: „The show must go on zit in ons dna en het is dan ook voor het eerst in 34 jaar dat het evenement niet doorgaat. De situatie verandert snel en we respecteren de beslissing van het stadsbestuur.” Voor de stad Austin betekent de annulering ook dat hotels, bars en restaurants veel inkomsten mislopen.

Ook doden aan oostkust VS

In de Verenigde Staten zijn inmiddels zestien mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De meeste van hen woonden in de staat Washington - zaterdagochtend Nederlandse tijd werd bekend dat er twee patiënten in Florida zijn overleden, de eersten aan de oostkust van het land. In het hele land zijn verder meer dan tweehonderd besmettingen bekend. Er is een aantal patiënten in de buurt van Houston, niet ver van Austin.