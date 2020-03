‘Broer en neef koning Salman opgepakt om beoogde coup’

De autoriteiten in Saoedi-Arabië hebben vrijdag de broer en neef van koning Salman opgepakt omdat zij een coup zouden beramen. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen dichtbij de zaak. Het gaat om twee van de prominentste figuren in de koninklijke familie: prins Ahmed bin Abdulaziz en prins Mohammed bin Nayef. Ook zou een andere neef zijn opgepakt.

Bin Abdulaziz en Bin Nayef zouden zijn beschuldigd van verraad omdat zij zowel de koning als de kroonprins van hun plaats wilden verstoten. De twee, die zelf ooit grote kanshebbers waren in de lijn van troonopvolging, staat nu mogelijk executie of een levenslange gevangenisstraf te wachten.

Lees ook: De wil van de kroonprins is wet

Machtsspel

Middels de arrestaties heeft de zoon van de koning, kroonprins Mohammed in Salman, zijn macht binnen het Saoedische koningshuis en positie als troonopvolger verder verstevigd. In 2017 wist Bin Salman een van de vrijdag gearresteerde familieleden, Bin Nayef, al te verstoten als eerste troonopvolger en werd hij de feitelijke leider van het olierijke land. Ook liet de kroonprins toen meerdere leden van de koningsfamilie vastzetten in een anticorruptie-campagne.

Details over de vermeende coup zijn niet naar buiten gekomen. Mogelijk is de reden voor de plannen dat sommige prominenten in de koninklijke familie wrok koesteren richting Bin Salman omdat hij zijn macht telkens vergroot, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Ook zouden zij eraan twijfelen of Bin Salman wel in staat is het land te leiden na de moord op de prominente journalist Jamal Khashoggi in 2018 en de grootste aanval ooit op Saoedische olie-infrastructuur een jaar later.