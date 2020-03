AZ voorlopig koploper na 4-0-zege op ADO Den Haag

AZ heeft zaterdag in ieder geval voorlopig de koppositie in de eredivisie veroverd. De club won thuis met 4-0 van ADO Den Haag en nam daarmee drie punten voorsprong op Ajax, dat later op zaterdagavond nog speelt.

Aanvoerder Teun Koopmeiners zette AZ in de dertiende minuut uit een penalty op voorsprong. Zes minuten later stond het al 2-0, na een goal van Owen Wijndaal. Het thuispubliek moest tot de laatste tien minuten wachten op meer doelpunten: Koopmeiners (84ste minuut) en Ferdy Druijf (89ste minuut) beslisten de wedstrijd.

Als Ajax later op de avond op bezoek bij sc Heerenveen wint, heeft de club zijn eerste plek weer terug. Ajax zou dan even veel punten hebben als AZ, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is beter. Vorig weekend verloor Ajax thuis nog met 0-2 van AZ. Woensdag werd de club door FC Utrecht uitgeschakeld in de KNVB-beker.