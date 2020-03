‘ABN Amro trof geheime miljoenenschikking met belastingdienst Italië’

Staatsbank ABN Amro trof in 2010 een heimelijke miljoenenschikking met de belastingdienst van Italië omdat voorganger Fortis Bank die fiscus had benadeeld. Dat schrijft het journalistieke platform Follow The Money zaterdag op basis van documenten die het middels de Wet openbaarheid bestuur (Wob) verkreeg van het Nederlandse ministerie van Financiën.

Voorganger Fortis zou zich tussen 2004 en 2008 schuldig hebben gemaakt aan zogeheten CumEx-handel, een belastingtruc met dividendconstructies. ABN Amro lichtte hierover in 2010 zelf het ministerie van Financiën in, nadat die eerder al vragen had gesteld over onderdelen van Fortis. Hoe hoog de schikking precies was, is niet duidelijk omdat de bedragen zijn weggelakt uit de Wob-documenten. Volgens Follow The Money gaat het om een bedrag van tussen de honderd en driehonderd miljoen euro.

De FIOD was in 2005 al een vooronderzoek begonnen naar Fortis, maar dit werd, zo schrijft Follow The Money, om onbekende redenen niet doorgezet. Toen de FIOD destijds pleitte voor een grootschalig onderzoek naar de voorloper van ABN Amro, stonden minister Gerrit Zalm (VVD) en staatssecretaris Joop Wijn (CDA) aan het hoofd van het ministerie van Financiën. Begin 2009 werden Zalm en Wijn respectievelijk voorzitter en lid van de raad van bestuur van het nieuwe ABN Amro, nadat Nederland in 2008 als nieuwe eigenaar het oude ABN had gefuseerd met de in de kredietcrisis omgevallen Fortis Bank.