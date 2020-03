Zo kan de ondernemer alle kanten op

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering over Typisch Nederland

Iedereen die een bedrijfje begint, stuit bij de Kamer van Koophandel (KvK) op het eerste grote vraagstuk: het beestje moet een naam hebben. Het liefst wervend, onderscheidend én origineel. Maar een essentieel element van ondernemen is dat van het één het ander komt. Dat weet je nooit vooraf.

Om zeker te weten dat alle toekomstige branchevervagende activiteiten de lading gaan dekken, is er een magische toevoeging bedacht waardoor je altijd snor zit: enzo. De terloopse afkorting voor ‘enzovoort’ – ook bekend als ‘& zo’ – is het vangnet waar je als ondernemer op kunt vertrouwen. Al kan de formule ook een nadeel hebben. Karla van Sokken Enzo uit Hilversum werd vorig jaar de hele tijd gebeld door kinderen die dachten dat YouTuber Enzo Knol haar zoon was.

Een ander inzicht bracht mij Kobus uit Nijmegen die het eenmansbedrijf Elektra & Zo bestiert. Die wilde eigenlijk Elektra & Co registreren maar dat mocht van de KvK alleen als hij ook een bv ging beginnen. Toen heeft-ie & Zo gemaakt van & Co. In Valkenswaard zag ik bij Sauna & Zo een ondernemer die toch niet zeker van zijn zaak was. Is-ie ook nog Zwembad & Zo begonnen. Maar dat zat toch al in de ‘& Zo’! Zo blijf je aan de gang.