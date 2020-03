Zeker 27 doden bij aanslag op bijeenkomst met politici Kabul

Bij een aanslag op een herdenkingsceremonie in Kabul zijn vrijdag zeker 27 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Ook raakten achttien mensen gewond. Bij de bijeenkomst in de Afghaanse hoofdstad waren meerdere hooggeplaatste politici aanwezig, onder wie voormalig presidentskandidaat Abdullah Abdullah. Hij bleef ongedeerd.

De aanslag zou zijn uitgevoerd door meerdere gewapende mannen, die schoten op de bezoekers van de bijeenkomst. Op video’s is te horen dat er talloze schoten worden gelost. Het is onduidelijk of de daders nog in leven zijn. Ook is onbekend of er onder de doden politici zijn.

Het is nog onduidelijk wie er achter de aanval zit. De Taliban hebben ontkend betrokken te zijn. Het gaat om de eerste grote aanslag in Kabul sinds de extremistische groepering een vredesakkoord ondertekende met de Verenigde Staten. De Taliban hebben overigens niet beloofd de strijd tegen Afghaanse strijdkrachten stop te zetten.

Op de bijeenkomst werd een overleden sjiitische leider herdacht. President Ashraf Ghani noemt de aanslag een „aanval op de mensheid en de nationale eenheid van Afghanistan”. Hij heeft contact gehad met zijn politieke rivaal Abdullah, aldus het staatshoofd.