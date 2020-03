Uitgeverij ziet af van autobiografie Woody Allen na protesten

Uitgeverij Hachette Book Group (HBG) in New York heeft vrijdag besloten toch niet de omstreden autobiografie van filmmaker Woody Allen uit te geven. Diens boek A Propos of Nothing zou in april in de VS en verschillende landen verschijnen.

In een tweet liet HBG weten dat de auteur alle rechten terug krijgt. Het bedrijf besloot het boek niet uit te geven na gesprekken met het personeel, meldt het in de tweet. „De beslissing het boek van de heer Allen niet uit te geven was zwaar,” aldus het bedrijf in de verklaring.

Medewerkers van de Amerikaanse uitgever HBG in New York protesteerden donderdag tegen de uitgave van de nieuwe autobiografie van Woody Allen. Zij liepen gezamenlijk hun kantoor uit, aldus Amerikaanse media, als steunbetuiging aan Dylan Farrow, de adoptiedochter van Allen uit zijn huwelijk met actrice Mia Farrow. Zij beschuldigt haar vader er al jaren van dat hij haar seksueel zou hebben misbruikt. Dat zou hebben plaatsgevonden toen zij zeven jaar oud was – Allen heeft altijd ontkent.

Dylans broer Ronan Farrow, zoon van Allen en Farrow, die haar altijd heeft gesteund, heeft zijn samenwerking met de uitgeverij opgezegd. Hij bracht zijn Pulitzer Prize-winnende boek Catch and Kill uit via uitgever Little, Brown, dat een onderdeel is van HBG. In het boek schreef hij over het #MeToo-tijdperk en over hoe machtige mannen weg kunnen komen met seksueel misbruik.

„Geen weerwoord of fact check”

Volgens de uitgever vertelt Allen in A Propos of Nothing over zijn carrière en privéleven. Dylan en Ronan Farrow lieten in reacties weten dat ze nooit zijn gevraagd om zijn verhaal te factchecken, noch zijn ze om weerwoord gevraagd.

In een mail schreef Rowan Farrow aan de uitgever van Hachette: „Terwijl jij en ik werkten aan Catch and Kill – een boek dat deels gaat over de schade die Woody Allen aan mijn familie heeft aangericht – gaven jullie stiekem een boek uit door de persoon die dat seksueel misbruik pleegde.” De mail lekte uit via New York Times.

A Propos of Nothing zou in april uitkomen in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Van van een eventuele uitgave van het boek in Nederland, was vrijdagochtend nog geen sprake, vertelde Job Lisman, hoofdredacteur van uitgeverij Prometheus. De rechten van de autobiografie waren nog niet verkocht. De uitgeverij bracht eerder twee boeken van Woody Allen uit. Dat waren De boze tijden waarin wij leven in 1992 en Mijn filosofie in 1995.

Dit bericht 7 maart 2020 is geupdate met het nieuws over het besluit van de uitgever het boek niet uit te geven.

