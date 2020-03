Vallen als Ajax

Zondagavond keek ik naar NOS Studio Voetbal waar louter mannen zo’n veertig minuten ouwehoerden over een wedstrijd die we allemaal net gezien hadden. Veertig minuten is bijna een hele helft. Het is maar goed dat we niet voor alles in het leven zoveel nabeschouwingen hebben als voor voetbal voor mannen, want dan zouden we na elke film drie kwartier over de film moeten lullen, na elke vakantie een week naar de foto’s moeten kijken en na elke borrel ... afijn, u snapt het.

Bijna was ik in slaap gesukkeld toen Rafael van der Vaart sprak: „Schuurs is geen Sergio Ramos, die had niet als een jonge juffrouw op de grond gevallen.”

Ik hing meteen in de gordijnen: „Als een wát!?”.

Van der Vaart had duidelijk mijn column van vorige week niet gelezen, sterker, de man heeft geen kranten, tv of internet. Had hij die wel gehad, dan had hij op zijn minst Jane O’Toole meegekregen. Die jonge juffrouw ramde na een val haar knieschijf terug op zijn plek en speelde verder. Zo valt een jonge juffrouw en zo staat ze ook weer op: als een bikkel.

Wat Van der Vaart waarschijnlijk bedoelde is: vallen als een overbetaalde sterspeler uit het voetbal voor mannen. Die liggen wel om de haverklap op de grond zich een flauwte te faken en als ze zien dat de scheids geen sjoege geeft, spelen ze doodleuk verder om bij de eerstvolgende spooktik dezelfde scène opnieuw neer te zetten. Vallen als een jonge juffrouw. Laat me niet lachen. Sergio Ramos liet nota bene de hele Copa del Rey uit zijn handen vallen, waarna die door de spelersbus waar hij in zat, werd platgewalst.

Woensdagavond waren ze goed naast elkaar te leggen: vallende jongemannen versus vallende jonge juffrouwen. Nederland speelde een oefenwedstrijd tegen Brazilië, aansluitend was FC Utrecht-Ajax in het voetbal voor mannen. Bij Nederland-Brazilië werd maar weinig gevallen. Toen Lineth Beerensteyn Ludmila da Silva onderuithaalde, deed die er alles aan om overeind te blijven. Ze probeerde de bal zelfs door te spelen voor ze definitief aan de grond liep, en dat terwijl Beerensteyn geel kreeg.

Bij Utrecht-Ajax werd tijdens de eerste helft zo vaak proefgeslapen op de grasmat, dat ik bij de tweede helft eens ging vinken. Dusan Tadic viel en kreeg een vrije trap. Gyrano Kerk ging liggen en niemand reageerde. Quincy Promes ging tukken na een mislukte aanval. Donny van de Beek ging grazen nadat iemand op zijn hiel stond. Nicolas Tagliafico kreeg voor zijn neerzijgen een vrije trap. Dit was in de eerste vijf minuten, waarmee de valfrequentie op één jongeman per minuut kwam te staan. Tot slot tuimelde Ajax in zijn geheel uit de beker.

Zaterdagavond speelt Nederland om zeven uur tegen Canada. Ik hoop dat Estavana Polman en Rafael samen kijken en zij hem na elke vrouwenval in zijn nekvel pakt en met zijn snuit in zijn woorden wrijft. Dat deed mijn oma ook altijd met de kat als die naast de kattenbak pieste. Met huisdieren mag dat niet meer, maar met volwassen kerels die ongegrond op prime time jongedames afkraken, is het een aanrader.

Carolina Trujillo is schrijfster.