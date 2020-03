Turkije doodt 21 Syrische militairen kort voor wapenstilstand Idlib

Bij een Turkse drone-aanval in de regio Idlib zijn donderdag 21 Syrische militairen om het leven gekomen, aldus het Turkse ministerie van Defensie. De aanval gebeurde kort voor het staakt-het-vuren dat de presidenten van Turkije en Rusland - dat het Syrische regime steunt - overeenkwamen. Dat bestand is om 0.01 uur in de nacht van donderdag op vrijdag ingegaan.

De aanval, die in de middag plaatsvond, was gericht op artillerie en raketwerpers van het Syrische leger in het noordwestelijk gelegen Idlib. De operatie zou een reactie zijn op een Syrische aanval op Turkse troepen. Daarbij kwamen twee Turkse militairen om en raakten drie anderen gewond, aldus het ministerie.

Sinds middernacht is het rustig in het gebied en de wapenstilstand lijkt vooralsnog gehonoreerd te worden. Het bestand moet hoop bieden voor de ongeveer 900.000 Syrische vluchtelingen die vast zitten tussen de frontlinie en de grens met Turkije. President Recep Tayyip Erdogan houdt die grens gesloten omdat zijn land geen vluchtelingen meer op zou kunnen nemen. Turkije huisvest momenteel al 3,7 miljoen Syriërs.

Open grenzen

Turkije wil dat de Europese Unie meer doet om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Om druk te zetten op de EU opende Erdogan vorige week de westelijke grens van Turkije, wat vluchtelingen aanspoorde richting de EU te trekken. Dit leidde tot confrontaties aan de Griekse grens, waar Griekse militairen de vluchtelingen tegenhielden. De EU zegde vervolgens substantiële financiële hulp toe voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije.

Erdogan en Poetin kwamen donderdag - naast een wapenstilstand - ook overeen dat er een twaalf kilometer brede veiligheidscorridor moet komen in Idlib. Daar zullen zij gezamenlijk patrouilleren. De corridor loopt van west naar oost langs de M4, een belangrijke weg in Idlib.