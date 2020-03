Trump stelt vierde stafchef sinds aantreden aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Mark Meadows benoemd tot zijn stafchef. De 60-jarige Meadows, die bekend staat als een zeer conservatief Republikein, was lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en is de vierde stafchef sinds Trump aantrad. De stafchef van het Witte Huis wordt gezien als een van de belangrijkste functionarissen in Washington.

Zijn voorganger Mick Mulvaney wordt speciaal gezant voor de VS in Noord-Ierland. Die overplaatsing lijkt een straf te zijn voor de rol die Mulvaney speelde in de afzettingsprocedure tegen Trump. Mulvaney had op een persconferentie gezegd dat Trump Oekraïne onder druk had gezet om de zoon van huidig presidentskandidaat Joe Biden te onderzoeken. De Democraten wilden daarop dat Mulvaney kwam getuigen tijdens het proces, maar dat werd door de Republikeinen tegengehouden.

Mulvaney had John Kelly opgevolgd, die zijn taken eind vorig jaar neerlegde en er een moeizame relatie op nahield met president Trump.