Tbs’ers de Kijvelanden mogen geen bezoek vanwege ontsnapping

Tbs’ers in de kliniek de Kijvelanden mogen voorlopig geen bezoek ontvangen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTV Rijnmond. Ook mogen zij hun afdeling niet verlaten.

Aanleiding voor de aangescherpte veiligheidsmaatregelen is de ontsnapping van twee patiënten afgelopen weekend. Met een mes en een vuurwapen bedreigde het duo een medewerker van de kliniek in de Zuid-Hollandse plaats Poortugaal. Ze wisten zo te ontsnappen maar werden na een achtervolging uiteindelijk bij Ochten in Gelderland ingehaald.

Een van de twee tbs’ers werd na een vuurgevecht gedood, de ander gearresteerd. De kliniek heeft een intern onderzoek ingesteld om te achterhalen of er meer wapens en telefoons verborgen zijn in het gebouw, aldus de woordvoerder.

Informatiebijeenkomst

Donderdag hield de Kijvelanden een bijeenkomst voor omwonenden die zich zorgen maken sinds de ontsnapping. Daar maakte bestuursvoorzitter Erik Masthoff bekend welke maatregelen de kliniek heeft getroffen om vergelijkbare incidenten tegen te gaan. Ook vertelde Masthoff volgens RTV Rijnmond dat tijdens het incident het protocol bij gijzelingen niet is gevolgd. Een medewerker van de kliniek opende onder dwang de buitendeur van de kliniek voor de twee ontsnapte patiënten. Die hadden een collega van het personeelslid met een mes bedreigd. Masthoff zei dat hij begrip had voor de keuze van zijn werknemer.

De ontsnapping van afgelopen weekend was niet de eerste keer dat een patiënt van de Kijvelanden geweld gebruikte tegen het personeel. In februari 2017 stak een tbs’er een medewerker van de kliniek dood met een schaar. Deze Michel T. werd daarvoor tot tien jaar gevangenisstraf met dwangverpleging veroordeeld.