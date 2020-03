‘Taghi zwaar mishandeld in Dubai’

Ridouan Taghi is na zijn arrestatie in Dubai zwaar mishandeld. Dat stelde zijn advocaat Inez Weski tijdens de eerste tussentijdse zitting vrijdag in de zaak van haar cliënt, die zelf niet aanwezig was in de rechtszaal. Toen Taghi drie dagen na zijn aanhouding in het vliegtuig naar Nederland werd gezet, waren zijn ogen dermate opgezwollen dat hij slechts door één oog nog een klein beetje kon zien. Zijn neus was eveneens zwaar beschadigd. Gezien de pijn vermoedde hij dat zijn neus was gebroken.

Tijdens de vlucht zou hij aanwezige Nederlandse agenten hebben gevraagd om een foto te maken van zijn gezicht. „Dan kunnen jullie bewijzen dat jullie dit niet hebben gedaan”, heeft Taghi volgens Weski tegen de agenten gezegd. Weski heeft de foto opgevraagd bij het Openbaar Ministerie, maar nog geen antwoord gehad op dat verzoek.

Lees hier een profiel van Taghi

Een betoog van Weski over de verslagen die van de overdracht van Taghi naar Nederland zijn gemaakt door agenten, vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en werknemers van de AIVD, is op verzoek van het OM onderbroken omdat daarin informatie over betrokken mensen wordt gedeeld die volgens het OM gevaarlijk is voor die mensen. Weski stelt dat de overdracht zonder formeel uitleveringsverzoek tot stand is gekomen door een interventie van de Nederlandse autoriteiten. Daarbij is volgens Weski door Nederland valse informatie aan Dubai verstrekt over een veiligheidsrisico dat Taghi zou vormen voor Dubai.

Als vast komt te staan dat Nederland willens en wetens heeft aangestuurd op een overdracht van Taghi zonder formele uitlevering zou dat kunnen betekenen dat er sprake is van een onrechtmatige uitlevering. Dat kan in theorie gevolgen hebben voor de vraag of Taghi in Nederland mag worden vervolgd.

Het OM stelt de overlevering aan Dubai op initiatief van de lokale autoriteiten is overgedragen, zonder inmenging van Nederland.

Dit bericht wordt aangevuld.