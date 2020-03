Taakstraf geëist voor plaatsen naaktbeelden speelsters handbalteam

Tegen een 40-jarige man uit Drachten is vrijdag een taakstraf van 180 uur geëist vanwege het plaatsen van naaktbeelden van speelsters van het nationale handbalteam op een pornosite. Dat meldt persbureau ANP. Ook eiste het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke celstraf van een maand en een schadevergoeding van 1.500 euro.

Twee jaar geleden deed de handbalbond aangifte bij de politie omdat op een pornosite twee video’s waren geplaatst. Hierin waren zeven speelsters uit het handbalteam te zien terwijl zij zich omkleedden. Een aantal van hen was herkenbaar in beeld. De video’s waren in 2016 gemaakt met een bewakingscamera in de kleedruimte van een sauna.

De man heeft bekend de beelden op de pornosite te hebben geplaatst maar zei dat de beelden al online te vinden waren. Hij had de video’s namelijk gedownload van een online forum. Het is niet bekend hoe de beelden daarop zijn verschenen. De sauna liet in 2018 weten twee jaar daarvoor te zijn gehackt waarbij de beelden van de beveiligingscamera zouden zijn buit gemaakt.