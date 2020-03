Sprintspecialist Jan Smeekens beëindigt schaatscarrière

Schaatser Jan Smeekens stopt als profsporter. „Fysiek is het op”, heeft de 33-jarige sprinter, die uitkomt voor het team Jumbo-Visma, vrijdag laten weten.

Tegenover NOS spreekt hij over moeilijke beslissing: „Dit seizoen heb ik geen wedstrijd zonder pijn gereden.” Smeekens had het afgelopen seizoen tijdens wedstrijden last van zijn rug. Zo wil hij niet nog twee jaar langer door in de hoop zich te plaatsen voor de volgende Winterspelen.

Smeekens werd in zijn loopbaan onder andere wereldkampioen op de 500 meter in Gangneung in 2017, een hoogtepunt in zijn carrière. Hij won op dezelfde afstand zilver op de Olympische Spelen van Sotsji, in 2014. Die uitslag was destijds een teleurstelling voor Smeekens, die twaalf-duizendsten van een seconde moest toegeven op landgenoot Michel Mulder. Nu kijkt hij daar trots op terug, vertelt hij. De sprinter kwam in totaal uit op drie Olympische toernooien. Hij won twee keer, in 2011 en 2013, brons bij de WK afstanden.

Dit seizoen kwalificeerde Smeekens zich niet voor de wereldbekerwedstrijden, hij kwam wel uit op de WK en EK afstanden. Het is hem dit seizoen „niet gelukt om nog een stapje te maken” en mee te kunnen op andere afstanden, zo luidt zijn analyse. „Ik heb geen zin om dan maar voor 99 procent met mijn sport bezig te zijn”, is te lezen in een bericht van Jumbo-Visma. Van die ploeg stopte eerder deze week ook Douwe de Vries (37).