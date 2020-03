Rotterdam bouwt honderden tijdelijke woningen

Rotterdam bouwt zevenhonderd tot duizend tijdelijke huurwoningen als gedeeltelijke oplossing voor het woningtekort in de stad. Dat heeft de gemeente donderdag bepaald. De woningen zijn onder meer bedoeld voor starters, jonge leraren, agenten en mensen die uit een scheiding komen.

De woningen komen tien tot vijftien jaar op gemeentelijke grond te staan. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat bewoners na deze periode zeggenschap over de grond eisen. Het gaat waarschijnlijk om zogenoemde prefabwoningen, waarvan de onderdelen vooraf zijn geproduceerd. De eerste woningen moeten later dit jaar gebouwd worden.

De woningen zullen verrijzen bij de Schiehaven, in Hoogvliet en op nog vier nader te bepalen locaties. Volgens wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen, VVD) wordt momenteel onderzocht of ook in Hillegersberg, Hoek van Holland, Feijenoord en Vreewijk gebouwd kan worden. Per locatie gaat de gemeente kijken welke groep er het beste past.

Rotterdam kampt met een ernstig woningtekort. Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat de havenstad in 2030 15 duizend woningen te weinig zal hebben. Alleen in Den Haag (19 duizend) en Amsterdam (20 duizend) is het probleem groter.