Rebel met mediatraining

Waren schrijvers maar wat meer als politici, dan zou het allemaal wel loslopen, met die ontlezing. Want de politiek investeert tenminste in trainingen om „handig in de media” te zijn. Aldus Özcan Akyol in zijn Boekenweekessay, dat hij zo handig in de media bracht, dat iedereen al van slag was zonder het gelezen te hebben.

Ik las het, alle 64 pagina’s ervan, en kon er wel om grinniken. Bijvoorbeeld als hij vermeldt dat hij zich altijd „een buitenstaander” is „blijven voelen”. Ha! Die heeft goed opgelet, bij zijn politieke mediatrainer. Özcan Akyol is dwarsdenker van beroep. Je hoeft je afstandsbediening maar in te drukken of daar loopt hij weer te dwarsdenken. Hij dwarsdenkt in kapsalons en dwarsdenkt op reis. Open een krant en hoor hem hardop al die dwarse gedachten denken waar hij zo bemind om is, ons troetelbrutaaltje.

Wat hij mist in de literatuur? „Rebellen en dwarsdenkers die schijt hebben aan sociale conventies”. Meer straatrumoer: mijn oude professor Ton Anbeek snakte er drie jaar vóór Akyols geboorte al naar. Maar wie zijn in Akyols diagnose schuldig aan de ontlezing? Academici, boekhandelaren, literaire jury’s, NRC en De Groene Amsterdammer. Plus de schrijvers zelf uiteraard. Zelfs Alex Boogers, die net als hij „gewoon van de straat komt”, krijgt een veeg uit de pan, omdat hij het waagde geïrriteerd te zijn over de oppervlakkige mediacultuur.

Literair Nederland is een „zenuwzwak kliekje”, vol „elitaire prietpraat”, enfin, u kent het riedeltje, omdat dit type gezwam inmiddels volstrekt mainstream is, uit den treure herhaald. Bijvoorbeeld door de enige twee Kamerleden die in de Grachtengordel wonen. Dat kiezers daarvoor vallen, à la, maar van literatuurlezers mag je aannemen dat ze het foefje doorzien. Dat ze inzien dat Akyol één groot mediamerk en daarmee de nieuwe elite zélf is, met invloed via tv en sociale media. Zie de actie waarmee hij de NRC Lezersprijs beïnvloedde. Jury’s, recensenten: die hebben geen enkele macht meer, raaskalt hij jubelend. Om ze vervolgens de schuld van de ontlezing in de schoenen te schuiven. Er is geen wonder van een intellect voor nodig om daar de redenatiefout in te herkennen.

Wat een gemiste kans, dit essay. Want soms treffen zijn pijlen doel – zoals in zijn kritiek op literatuuronderwijs en de leeslijst. Maar met zijn tirade tegen boekhandels, universiteiten en de boekenbijlagen valt hij precies dat laatste handjevol bevlogen mensen aan die nog knokken voor de boeken die kwetsbaar zijn, die durven in te gaan tegen de populaire mediacultuur, voor de dwarskoppen waar Akyol met dedain op neerkijkt vanuit zijn elitaire tv-toren.

Kijk hem eens schijt hebben, onze lievelingsrebel.

