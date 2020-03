Pick-up-truck rijdt gemeentehuis Nijkerk binnen

Een inwoner van het Gelderse Nijkerk is vrijdagochtend met een pick-up-truck het gemeentehuis van de stad binnengereden. Het is nog onduidelijk of er sprake is van opzet, aldus de politie op Twitter. Wel is op beelden te zien hoe de auto meermaals heen en weer rijdt, nadat die de de glazen pui van het gebouw heeft geramd.

De politie heeft de bestuurder aangehouden op „verdenking van betrokkenheid bij een vernieling aan het gemeentehuis” en onderzoekt momenteel de toedracht van het incident. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

In het gemeentehuis zijn geen gewonden gevallen. Wel werd een deel van het pand tijdelijk ontruimd. Om half twaalf liet de politie weten dat het gemeentepersoneel weer veilig terug het gebouw in kon.