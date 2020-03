Paus aanvaardt ontslag Franse kardinaal na vrijspraak in misbruikzaak

Paus Franciscus heeft toch het ontslag aanvaard van de Franse kardinaal Philippe Barbarin, laat het aartsbisdom Lyon vrijdag weten. De kardinaal werd in januari vrijgesproken van het verzwijgen van seksueel misbruik. Vorig jaar weigerde de paus zijn ontslag.

De 69-jarige Barbarin zou nalatig hebben gehandeld in een kindermisbruikaffaire die zich voordeed in het bisdom voor hij daar kardinaal was. In 2014 en 2015 kwam een zaak naar buiten over misbruik van padvinders door een priester, Bernard Preynat, in de jaren zeventig en tachtig. Kardinaal Barbarin zou in 2010 daarvan op de hoogte zijn gebracht maar maakte geen melding bij de autoriteiten. Slachtoffers van Preynat beschuldigden hem ervan de zaak in de doofpot te hebben gestopt.

De kardinaal werd in maart 2019 veroordeeld tot een half jaar voorwaardelijke celstraf vanwege het verzwijgen van het misbruik. In januari van dit jaar boog het gerechtshof van Lyon zich over de zaak. Barabarin werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Barbarin had vanwege de misbruikzaak zijn ontslag ingediend, maar Paus Franciscus had dat geweigerd omdat hij het hoger beroep wilde afwachten. Na de vrijspraak deed Barbarin opnieuw een verzoek. Hij heeft zijn ontslag ingediend omdat hij „de pagina wil omslaan van deze zware tijd”, zo zegt hij in een gesprek met de Franse katholieke televisiezender KTO.

Misbruik door priester Preynat

Na zijn vrijspraak liet Barbarin aan Le Point weten: „Ik dacht, onterecht, dat mijn drie voorgangers de zaak hadden afgehandeld. Ik heb me er toen vooral op toegelegd dat we zeker konden zijn dat Bernard Preynat sinds die tijd geen enkele andere kinderen had benaderd. Ik heb er spijt van dat ik Preynat niet strenger aan de tand heb gevoeld.” Volgens de kardinaal was er geen sprake van een doofpot of verzwijging.

De zaak tegen Preynat begon toen een slachtoffer er in 2014 achter kwam dat de priester nog actief was in de kerk. Er meldden zich daarna ruim negentig slachtoffers. De meeste zaken zijn verjaard. Tegen de 74-jarige lopen nu tien aanklachten voor seksueel misbruik dat hij van 1986 tot 1991 beging tegen jongens die destijds tussen de zeven en vijftien jaar oud waren. Preynat heeft het misbruik van de jongens toegegeven, naar verwachting komt de uitspraak deze maand.