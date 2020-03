‘Ondanks wapenstilstand vijftien doden bij gevechten in Idlib’

Bij gevechten in Idlib tussen het Syrische regime en rebellen zijn ondanks een kort daarvoor afgekondigde wapenstilstand vrijdag vijftien mensen omgekomen. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo die vanuit het Verenigd Koninkrijk de oorlog in Syrië monitort, zijn zes Syrische militairen gedood en negen strijders van de de extremistische militie Islamitische Partij Turkistan.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd een wapenstilstand van kracht die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan afsloot met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. Die laatste staat aan de kant van het Syrische regime, terwijl Turkije enkele rebellengroepen steunt die actief zijn in Idlib. Het was bij de aankondiging van het staakt-het-vuren al de vraag in hoeverre het Syrische leger en de verschillende milities die in de regio actief zijn zich iets zouden aantrekken van de afspraken tussen Ankara en Moskou.

Eerder op vrijdag werd duidelijk dat bij een Turkse drone-aanval kort voor de wapenstilstand donderdagmiddag nog 21 Syrische militairen omkwamen.

Lees hier meer over het bestand in Idlib: Poetin en Erdogan na uren overleg eens over wapenstilstand