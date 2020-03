OM: bijna 23.000 strafzaken uitgesteld door tekort rechtspraak

Door capaciteitsgebrek bij rechtbanken worden dit jaar naar verwachting 22.700 strafzaken uitgesteld. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf. Circa 16 procent van de zaken wordt later in de rechtbank behandeld dan het OM zou willen. De rechtspraak in Nederland is overbelast door personeelstekorten en geldgebrek.

Het merendeel van de uitgestelde zaken (14.000) wordt behandeld door de politierechter of enkelvoudige kamer. Daarnaast verwacht het OM dat 2.200 zaken omtrent zwaardere delicten later dan gewenst voor de meervoudige rechtbank komen. Dit gaat om strafzaken waarin justitie minimaal een jaar gevangenisstraf eist. De andere 6.500 zaken worden behandeld door de kantonrechter.

Het duurt gemiddeld veertien maanden voordat een zaak door de rechter wordt behandeld. „Je kunt niet aan verdachten en slachtoffers uitleggen dat ze langer dan een jaar moeten wachten voordat een zaak voor de rechter komt”, zegt OM-topman Gerrit van der Burg tegen De Telegraaf. „Het OM ervaart dat de rechtspraak hier net zo bezorgd over is als het OM.”

