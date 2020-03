Nazisympathieën onder leden speciale militaire eenheid Duitsland

Negen leden van de Duitse Kommando Spezialkräfte (KSK) zijn bestraft omdat zij zich positief hebben uitgelaten over nazistische ideologieën. Tien andere militairen van deze eenheid worden om dezelfde reden onderzocht. Dat heeft het Duitse weekblad Der Spiegel donderdag naar buiten gebracht op basis van eigen onderzoek.

De straffen die de militairen opgelegd hebben gekregen, verschillen per persoon. Drie KSK-militairen zijn geschorst, één persoon is ontslagen en twee zijn overgeplaatst naar andere eenheden. De drie andere militairen moeten hun straf nog horen. In totaal zijn twintig KSK-leden onderzocht. In één geval is de aanklacht ongegrond verklaard.

De KSK is onder meer gespecialiseerd in het bevrijden van gijzelaars in het buitenland en het beschermen van militaire kampementen in het buitenland. Bij de eenheid zijn zo’n duizend militairen aangesloten. De afgelopen maanden kwamen meerdere berichten naar buiten over KSK-militairen die extreem-rechtse uitspraken hadden gedaan of de Hitlergroet hadden gebracht, waarna de Militaire Contraspionagedienst (MAD) een onderzoek opende.

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei eerder dat zij de berichten over neonazistische uitingen „zeer serieus” neemt. „Iedereen die zich radicaal gedraagt, verdient geen plek in de Bundeswehr.”