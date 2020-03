Kabinet: nieuw stembiljet is wenselijk

Het kabinet wil experimenteren met het stembiljet, zo blijkt uit een bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een tijdelijke experimentenwet die het mogelijk maakt om aanpassingen te doen aan het stembiljet en die te testen.

Grootste probleem is dat het huidige stembiljet te groot is en daardoor lastig te hanteren. Zowel voor kiezers als voor de medewerkers van stembureaus, die de biljetten fysiek moeten tellen, is het document onhandig. Het is nog onduidelijk met welke varianten zal worden geëxperimenteerd, laat een woordvoerder weten aan NRC. Er wordt in ieder geval gekeken naar een kleiner biljet. Een tweede aanpassing zou zijn om partijlogo’s op het stembiljet te zetten.

De experimentenwet kan op z’n vroegst worden ingezet bij de herindelingsverkiezingen van november 2021 of de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Volgens de woordvoerder van het ministerie is nog niet bekend welke gemeenten zullen worden aangewezen voor de test. Die moet op een kleine schaal worden uitgevoerd, er wordt nu gewerkt „aan een goede opzet van het experiment met de stembiljetten, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen”.

Het wetsvoorstel voor de tijdelijke experimentenwet moet nog langs de Raad van State. Met de wet wordt bepaald in hoeverre kan worden afgeweken van de voorschriften van de Kieswet, zodat zo’n experimenteel biljet kan worden opgesteld. Volgens minister Raymond Knops (CDA) is het noodzakelijk om te testen: „De experimenten laten de werking in de praktijk zien en geven inzicht in de wijze waarop kiezers het beste kunnen worden voorgelicht en ondersteund, bijvoorbeeld met hulpmiddelen, bij het gebruik van een nieuw stembiljet.” Hij noemt een nieuw biljet „wenselijk”.