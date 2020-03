Internationale heroïnelijn opgerold, Dordtenaar ‘belangrijke facilitator’

De Nederlandse politie heeft een internationaal opererende heroïnelijn opgerold. Dat heeft zij vrijdag bekendgemaakt. In Nederland zijn begin deze week drie verdachten van tussen de 44 en 50 jaar oud aangehouden in Dordrecht en Amsterdam. In België, Polen en Turkije zijn in totaal negen arrestaties verricht.

Vanuit verschillende landen vervoerden de smokkelaars de drugs via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Scandinavische landen. Een 44-jarige man uit Dordrecht zou „een belangrijke facilitator” van de drugslijn zijn geweest. Hij regelde volgens de politie onder meer bedrijfspanden en zorgde voor de „deklading” om de drugs in te verstoppen. De heroïne werd onder meer verstopt in natuursteen en Halva (een oriëntaalse specialiteit).

De politie is sinds eind 2018 bezig met de zaak, toen een partij van 300 kilo heroïne werd aangetroffen het Italiaanse Genua. Enkele maanden later werd 170 kilo aangetroffen in een Nederlandse loods, toen zijn meerdere verdachten opgepakt. Later in het onderzoek zijn ook in Kazachstan (1.100 kilo) en Duitsland (640 kilo) gevonden.

Het is niet duidelijk hoe lang de drugslijn actief is geweest en hoeveel drugs er zijn vervoerd. De politie heeft voor dit onderzoek samengewerkt met Turkije, Italië, Duitsland, België, Spanje, Litouwen, Wit-Rusland, Kazachstan en Europol.