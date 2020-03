‘Ik viel op zijn eenvoud, liefde en wijsheid’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Josee: „De zomer is voor ons de drukste tijd van het jaar. Dan halen we de dadels en mango’s van de bomen en doppen we de tuinbonen. Daarna moet alles worden gepureerd, ingevroren en verdeeld onder vrienden en familie. Een hele klus, want we hebben vijfentwintig mangobomen, vier limoenbomen, twintig dadelpalmen, heel veel linzenstruiken en diverse moestuinen.

„We wonen daar echt in een paradijsje, dat Abdallah eigenhandig heeft gecreëerd. Toen ik hem leerde kennen, in 1992, had hij een kaal stuk land op Sehil Island, in het zuiden van Egypte, niet ver van Aswan. Hij heeft er een huis gebouwd, en verschillende terrassen aan de Nijl aangelegd. Buren zijn er niet, ons huis ligt op twintig minuten lopen van het dorp.

„Het leven is er eenvoudig en puur. Een wasmachine hebben we niet. We doen de was in een teil. Ook televisie, pc en wifi ontbreken. Geen prikkels, heerlijk! Ik heb wel een iPad met een simkaart, volg het nieuws en kan e-mailen. Dat zou ik niet willen missen.

„De eenvoud heeft als gevolg dat ik me erger aan niet-functionerende apparaten als ik in mijn appartement in Nijmegen ben, dat ik heb aangehouden. Daar verblijf ik nog twee keer per jaar een aantal weken. De printer vertikt het, de pc heeft een update nodig, de rookmelder piept omdat de batterij op is… Ik ben dat niet meer gewend, die techniek. Ik mis het ook niet. Ik heb in mijn hoofd een knop omgezet en ben in Egypte heerlijk de hele dag bezig met groente verbouwen en schapen verzorgen.”

In het kort Josee Selbach (1954) begon haar loopbaan als verpleegkundige. Door haar huwelijk kwam ze terecht in Groningen. Na haar scheiding werd ze hoofd communicatie van het Groninger Museum. In 1992 ontmoette ze Abdallah (1954), een Nubische Egyptenaar die op het eiland Sehil bij Aswan, woont. Ze trouwden in 1995. Tot haar prepensioen in 2015 woonde Josee drie maanden per jaar bij haar man, die zeiltochten organiseert voor toeristen. Nu woont ze in Egypte en komt tweemaal per jaar naar Nijmegen, waar ze een appartement heeft. Vorig jaar verscheen haar boek Mijn eiland in de Nijl. Ze verdienen samen iets onder modaal.

Prachtige zonsondergang

Josee: „Ik was 35 toen ik Abdallah ontmoette. Ik werkte als educatief medewerker in het Groninger Museum en gaf daar cursussen kunstgeschiedenis. Omdat ik meer wilde weten van de Egyptische Oudheid, heb ik in 1989 met een vriendin deelgenomen aan een groepsreis naar Egypte. Het was te veel om allemaal tijdens één reis te bekijken, dus we zijn het jaar daarop weer gegaan. Het land sprak me enorm aan: de Arabische sfeer, de natuur, de vriendelijke mensen.

„Het jaar erna heb ik met die vriendin voor een maand een huis gehuurd in Luxor. Maar dat liep anders dan gepland: de huiseigenaar kwam elke dag zonder kloppen binnen, vaak in zijn onderbroek, en maakte ongewenste avances. Na drie dagen zijn we zonder enig plan vertrokken naar Aswan.

„Daar kwam ik een kennis van mijn eerdere reizen tegen die zijn zeilboot aanbood als slaapplaats. Een vriend van hem was zo vriendelijk die boot af te meren bij het eiland Sehil. Het was een prachtige plek. Het toilet was gewoon achter de rotsen, wassen deden we in de Nijl. We hadden er helemaal niks en tegelijk alles: prachtige zonsondergangen en ’s avonds licht van olielampjes.

„Die vriend was Abdallah. We werden al snel verliefd. Ik viel op de eenvoud van deze man, maar ook op zijn wijsheid en liefde. Het maakt hem niet uit of je moslim, christen of jood bent. Op oudejaarsdag 1995 zijn we getrouwd op het stuk land waar onze relatie begon.”

Moslim op papier

Josee: „Na ons huwelijk ben ik in Nederland blijven wonen en werken. Elke drie maanden ging ik drie weken naar Abdallah. Tussendoor belden we af en toe en spraken we cassettebandjes in. Ik heb toen wel overwogen om in Egypte te gaan wonen, maar ik kon er alleen werken tegen een heel laag salaris. Dat was geen optie. Mijn baan in het museum was ook te interessant om op te zeggen.

„Wat ook een belangrijke rol speelde, waren de maagbloedingen waar Abdallah tien jaar last van heeft gehad. Hij moest regelmatig naar Caïro voor behandeling, dus de kosten liepen hoog op. Die kon ik betalen van mijn salaris.

„Het ritme ‘drie maanden Nederland, drie weken Egypte’ heb ik zo’n twintig jaar volgehouden, tot aan mijn prepensioen in 2015. Abdallah wilde niet in Nederland komen wonen. Hij kan niet zonder de Nijl, de Nubische gemeenschap en de natuur. Eén keer per jaar kwam hij naar Nederland.

„De schoonfamilie heeft me volledig geaccepteerd. Ze hebben me nooit hun normen en waarden opgelegd. Ze zagen dat Abdallah en ik gelukkig waren en een Europese vrouw kan ook financiële voordelen hebben, al hebben ze nooit om geld gevraagd. Ze zien dat ik hard werk op het land en zij plukken daar letterlijk de vruchten van.

„Op papier ben ik moslim geworden, anders had ik niet zo snel kunnen trouwen met Abdallah. Een enkele keer probeert iemand nog om me naar de moskee te krijgen, maar dat doe ik niet. Ik pas me aan waar nodig. Ik vast bijvoorbeeld tijdens de ramadan, ook als ik in Nijmegen ben, maar dat bepaal ik helemaal zelf. En als Abdallah met Kerst in Nederland is, gaat hij met mij mee naar de nachtmis.

„Ik houd mijn appartement in Nederland aan. Om mijn familie en vrienden te zien. En omdat ik hier lekker naar de film kan. In Egypte is geen bioscoop in de buurt. Als ik in Nederland ben, reserveer ik altijd één week voor een korte vakantie met een vriendin. Na vijf weken ga ik met stapels boeken terug naar Sehil Island.

„Hoe ik het leven voor me zie als ik ouder word? Ik denk nooit zo ver vooruit. Mocht ik alleen komen te staan, dan kom ik wel terug naar Nederland, denk ik. Maar zolang Abdallah leeft, zal ik daar zijn.”