Hof spreekt drie barmannen vrij voor verkrachting

Drie barmannen die ervan verdacht werden in een Gronings café een vrouw te hebben verkracht, zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde vrijdag dat er onvoldoende bewijs is dat de mannen tegen de wil van de vrouw handelden.

De zaak betreft een nacht in augustus 2016, toen de drie barmannen na sluitingstijd gezamenlijk seks hadden met een bezoekster van café Twister. Later stuurde de twintigjarige vrouw een bericht naar een vriendin waarin zij schreef dat ze was verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie was de vrouw te dronken om weerstand te bieden tegen de drie mannen. De officier van justitie had 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen de drie verdachten.

Net als de rechtbank, die de mannen in 2018 vrijsprak, bepaalde het hof echter dat niet duidelijk is of de vrouw inderdaad te dronken was om weerstand te bieden. Zo is in de zaak niet bekend geworden hoeveel alcohol zij had gedronken. Op camerabeelden is volgens de advocaat van de verdachten te zien dat zij de gehele avond danste en aanspreekbaar was. De vrouw zou zich daarbij uitdagend hebben gedragen en om seks hebben gevraagd.

