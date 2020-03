GroenLinks-prominenten willen stembusakkoord met PvdA

Een groep GroenLinks-leden wil dat hun partij voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar een stembusakkoord sluit met de PvdA. Met dat „gezamenlijke programma op hoofdpunten” moet duidelijk worden onder welke voorwaarden de twee partijen samen eventueel aan een regering deelnemen. Dat schrijven 43 leden in een motie die is ingediend voor het partijcongres van volgende week zaterdag.

Onder de ondertekenaars zijn partijprominenten als oud-Kamerlid en voormalig Amsterdams wethouder Andrée van Es, oud-Kamerlid en oud-partijvoorzitter Rik Grashoff en oud-Europarlementariër Joost Lagendijk. Ook staan er veel lokale (oud-)politici op.

Volgens de indieners zou „samenwerking bij de komende Kamerverkiezingen en vorming van een sterk progressief alternatief aantrekkelijk zijn voor grote groepen kiezers”. „Met deze motie hopen we de discussie over linkse samenwerking binnen de partij aan te zwengelen”, zegt Wim Bot. Hij was vijftien jaar raadslid in Delft voor GroenLinks en stelde samen met oud-Kamerlid Hugo van der Steenhoven en voormalig Delfts wethouder Saskia Bolten de motie op.

‘Fusie nu niet realistisch’

De motie gaat minder ver dan de oproep tot fusie van de twee partijen, die PvdA’er Niesco Dubbelboer en GroenLinkser Dick Pels vorige week zaterdag in NRC deden. Zo’n fusie is volgens Bot „nu niet realistisch”. „De verkiezingen zijn al over een jaar. Een fusie moet van onderop groeien, daar is meer tijd en vertrouwen voor nodig.”

Ook een bredere progressieve samenwerking met D66, de Partij voor de Dieren en de SP, zoals wordt voorgesteld in een andere motie waarover de GroenLinks-leden volgende week zaterdag kunnen stemmen, wijzen deze initiatiefnemers af. Bot: „De programmatische verschillen met die partijen, bijvoorbeeld over Europa en arbeidsmigratie, zijn te groot.”

Winstbelasting

Binnen beide partijen neemt de roep om nauwe linkse samenwerking toe. Afgelopen maandag kondigden partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) al samen met SP-leider Lilian Marijnissen aan tegen belastingplannen van het kabinet te stemmen als een voorgenomen verlaging van de winstbelasting voor bedrijven niet ingetrokken wordt.

Zaterdag stemmen PvdA-leden op het partijcongres in Nieuwegein over twee moties die ook aandringen op nauwe samenwerking tussen de twee partijen bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Het partijbestuur van de PvdA adviseert leden om tegen die moties te stemmen. De afwijzende tekst is samen met het GroenLinks-bestuur geschreven.