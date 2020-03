Gökmen T. bespuugt rechters en wordt zaal uitgezet

Terreurverdachte Gökmen T. heeft vrijdag de rechters bespuugd tijdens de laatste zittingsdag in de rechtszaak over de aanslag in de Utrechtse tram. Dat meldt persbureau ANP. Hierop werd de verdachte afgevoerd. T. wordt ervan verdacht vier mensen te hebben vermoord en zes anderen te hebben verwond. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf tegen hem geëist.

T. riep tijdens het spugen dat hij de Nederlandse rechtspraak niet erkent. Ook zou hij de rechters hebben uitgemaakt voor „hoerenkinderen” en „vieze ketters”. De rest van de zitting zal T. in een apart kamertje zitten. Zijn advocaat André Seebregts benadrukte in de zaal dat het wangedrag van zijn cliënt voortkomt uit de stoornis die bij T. is vastgesteld. Volgens specialisten van het Pieter Baan Centrum heeft de verdachte onder meer een laag IQ en een narcistische stoornis.

Lees ook: Gestoord, crimineel én terroristisch

Eerder deze week spuugde T. op zijn raadsman Seebregts, toen hij de rechtbank vroeg de zaak te bespreken „op het niveau van mijn cliënt”. Ook tegen de nabestaanden van de slachtoffers heeft de verdachte zich minachtend gedragen. Zo lachte hij onder meer tijdens de beschrijving van hoe een van zijn slachtoffers probeerde te vluchten.

T. heeft eerder gezegd dat hij een levenslange gevangenisstraf wil krijgen. Volgens zijn advocaat moet die opmerking niet serieus genomen worden. Hij pleit voor een tijdelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De advocaat heeft geen gewenst aantal jaren genoemd.