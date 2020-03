Flexitariërs blijven vleesverknocht

Steeds meer mensen noemen zich flexitariër, het aanbod van vleesvervangers in de supermarkt groeit – en toch eten Nederlanders eerder meer dan minder vlees. Hoe valt dat te rijmen?

Zo’n tien jaar geleden begon Hans Dagevos een onderzoek naar vleesconsumptie voor Wageningen Economic Research. Het was opwindend pionierswerk, er verschoof iets in de samenleving. Overal hoorde je over minder vlees eten. De ‘flexitariër’ was in opkomst.

Als die trend zou doorzetten, als steeds meer mensen iets minder vlees zouden eten, zou dat een flinke daling van de vleesconsumptie kunnen betekenen. Dat zou op het totaal meer verschil maken dan wat vegetariërs, met 4 procent van de bevolking een bescheiden clubje, konden veranderen door helemaal geen vlees te eten. Dacht hij toen.

Maart 2020, vlak voor de Week Zonder Vlees-campagne. Dagevos licht in Wageningen met collega Muriel Verain hun nog altijd lopende onderzoek toe. Ze kijken naar de jaren tien en vragen zich af: wie zijn die zelfbenoemde flexitariërs nou eigenlijk? Eten ze wel minder vlees dan mensen die zich vleeseter noemen? En als ze geen vlees eten, wat dan wel? Dagevos moet constateren: „De praktijk is weerbarstig en supertraag. Zo schiet het niet op met het flexitarisme.”

Een groen voetje in de Week Zonder Vlees Bij de Nationale Week Zonder Vlees (komende week), hebben zich dit jaar 63 bedrijven aangesloten. De campagne wordt voor de derde keer georganiseerd door Isabel Boerdam, van De Hippe Vegetariër (blog). Deelnemers zijn deels producenten van vegetarische producten maar ook groothandels, restaurants, cateraars, supermarkten en Triodos Bank. Ook bedrijven die normaal vooral vlees verkopen doen mee. In de week van 9 tot 15 maart hebben ze bijvoorbeeld vegetarische opties in de aanbieding, tapasrestaurantketen ’t Zusje (29 vestigingen) heeft een week lang alleen vegetarische gerechten op de kaart. Kiprestaurant KFC introduceert de ‘chickenless chickenburger’. Meer bedrijven grijpen de campagne aan om nieuwe vegaproducten te lanceren, zoals Iglo, Lidl en Ikea. „Het is positief dat grote bedrijven aandacht vragen voor vlees minderen, prima als ze er goede sier mee maken, maar ik heb er moeite mee als ze het maar een weekje doen”, zegt hoogleraar duurzaam ondernemen Jan Jonker (Radboud Universiteit). „En je bereikt er steeds dezelfde mensen mee.” Vleesvervangers adresseren volgens hem bovendien nauwelijks het onderliggende vraagstuk. „In plaats van a door b te vervangen zouden we naar ons eetpatroon moeten kijken. In plaats van kip vervangen door kipstuckjes kun je ook zeggen: wat kun je uit de Indiase of Marokkaanse keuken halen, en daar het hele jaar maaltijdboxen voor aanbieden.” Boerdam ziet dat bedrijven het nu structureler aanpakken. „In het eerste jaar waren bedrijven nog aarzelend, een beetje bang voor de reacties van klanten. Maar het doel om minder vlees te eten wordt bij veel bedrijven langzaam onderdeel van hun strategie. De eerste keer bleef het voor veel bedrijven bij een eenmalige actie, nu veranderen ze vaker iets in hun vaste assortiment.” Bedrijven als KFC en Ikea bereiken bovendien ander publiek dan producenten als De Vegetarische Slager en Boerdam met haar blog . „Ik spreek vooral mensen uit mijn eigen bubbel aan. KFC bereikt met één burger en één actieweek meer vleeseters dan ik in drie jaar.”

Vegetariër light

De flexitarian dook in 1998 voor het eerst op in de Engelse taal en werd in 2003 het woord van het jaar. Dat liet zien: er was een groeiende groep mensen die in principe vegetarisch at maar soms een uitzondering maakte voor een stukje vlees of vis. De flexitariër was een soort vegetariër light.

Niet zo gek dus dat in 2011, toen Dagevos en zijn collega’s het voor het eerst vroegen, niet meer dan 14 procent van de Nederlandse respondenten zich flexitariër noemde – dat waren de mensen die er serieus over hadden nagedacht, die diep in hun hart vegetariër waren. Het kwam er niet altijd van, maar de intentie was er.

In 2019, zo blijkt na ondervraging van bijna tweeduizend vleeseters, is de groep die zich afficheert als flexitariër drie keer zo groot (43 procent). Meer mannen noemen zich tegenwoordig flexitariër, en ze wonen overal in Nederland, maar een meerderheid van zelfbenoemde flexitariërs voldoet aan het clichébeeld: vrouw, gemiddeld net onder de vijftig jaar, wat vaker hoog of middelbaar opgeleid, veelal wonend in een stad in het westen van het land.

Maar de flexitariër van 2019 is niet meer de flexitariër van 2011. Als je kijkt naar hun gedrag, verschillen ze nauwelijks van de mensen die zichzelf dat imago niet aanmeten, die zichzelf als vleeseter zien. Het aandeel flexitariërs dat hooguit eens per week vlees bij de warme maaltijd eet is danig geslonken sinds 2011. De groepen flexitariërs die drie keer of vaker vlees eten zijn juist gegroeid. Er is zelfs een klein maar groeiend groepje dat zich flexitariër noemt en toch elke dag van de week vlees eet. „De term is ingeburgerd, maar blijkt aan inflatie onderhevig”, zegt Dagevos. „Hoe meer mensen zich met deze levensstijl identificeren, hoe meer de invulling verwatert.”

Wie zich er vroeger weleens een dagje vanaf maakte met een omeletje of een kaassoufflé, noemde zich geen flexitariër en deed dat ook niet voor het milieu of tegen dierenleed. Inmiddels mag zelfs de ferventste vleeseter zich het predikaat toe-eigenen en denken zijn steentje bij te dragen – zonder per saldo ook maar een grammetje in te leveren. „Het flexitarisme is vrijblijvend geworden. Op deze manier gaat het weinig impact hebben.”

Kijkend naar gedrag blijft er van het cliché van de hoogopgeleide randstedelijke vrouwelijke flexitariër bovendien weinig over. Dagevos: „Het idee is dat mensen in het oosten stug doorgaan met vlees eten terwijl in de Randstad allemaal vrouwen bij vegetarische restaurantjes eten. In werkelijkheid zijn de demografische en regionale verschillen in vleesconsumptie minimaal.”

Dat bleek eerder al uit de Voedselconsumptiepeiling van gezondheidsinstituut RIVM: west en noord zitten iets onder het gemiddelde, zuid en oost iets erboven, maar geen enkele regio zit meer dan 5 gram van het gemiddelde van 98 gram per dag. Overal, ook in de grote steden, eten Nederlanders flink meer dan de maximaal 70 gram die de Gezondheidsraad adviseert. Van de Wageningse respondenten gaf een klein clubje ‘meatlovers’ van 4,2 procent aan eerder meer dan minder vlees te willen eten.

Bietenburger

Toen in september bleek dat Nederlanders in 2018 meer vlees hadden gegeten dan in de paar jaar ervoor, zocht Dagevos ook al naar verklaringen. „Mensen hebben waarschijnlijk de neiging hun dagje zonder vlees te compenseren.” De ene dag braaf aan de bietenburger, de volgende dag weer los op de barbecue.

Wie ervoor kiest om vegetarisch te eten, beperkt zichzelf – je kunt hooguit discussiëren over de vraag of je wel of geen vis mag eten. Flexitarisme geeft alle ruimte, doe ermee wat je wil. „Dat leek in het begin een mooie middenweg om grote groepen te bereiken”, zegt Dagevos. „Dat is het nog steeds, maar je kunt je afvragen wat er in Nederland mee bereikt is.”

De urgentie is in tien jaar alleen maar duidelijker geworden, zegt Dagevos. Niet alleen de Gezondheidsraad adviseert vlees te minderen, ook klimaatwetenschappers spraken de afgelopen jaren een breed publiek aan met hun waarschuwing dat de planeet zal bezwijken als de groeiende wereldbevolking zoveel vlees en andere dierlijke producten blijft eten.

Favoriete

vleesvervangers van vegetariërs

Foto Merlin Daleman Favoriete vleesvervangers van flexitariërs

Foto Merlin Daleman Favoriete

vleesvervangers van vegetariërs (links) en flexitariërs

Foto’s Merlin Daleman

Maar alle dierlijke producten van tafel, dat is voor de Nederlandse flexitariër nog een brug te ver, blijkt uit de Wageningse peiling. Als vegetariërs een ranglijst van favoriete eiwitproducten maken, staan champignons, cashewnoten en de vegetarische burger bovenaan. Bij ‘heavy’ flexitariërs, mensen die één of twee keer per week vlees eten, zijn dat eieren, kaas en champignons. De ‘light’ flexitariër – iets vaker man dan vrouw – onderscheidt zich in zijn voorkeuren nauwelijks van de vleesliefhebber. In hun beider topvijf staan kip, biefstuk en gehaktbal en dan eieren en kaas. „Vanuit milieuperspectief schiet je met kaas weinig op”, zegt Verain. Ook vis – flexitariërs zijn dol op zalm en lekkerbekjes – is niet veel duurzamer dan vlees.

De gemiddelde flexitarïer loopt niet warm voor peulvruchten en tofu en staat nog heel ver af van de plantaardige leefstijl die volgens wetenschappers de planeet zou moeten redden. Alleen strikte vegetariërs zijn duidelijk op zoek naar plantaardige alternatieven en waarderen deze ook meer.

Wat het misschien niet makkelijker maakt: Nederland kookt nog steeds vooral ‘driecomponentenmaaltijden’. Zowel vleeseters als flexitariërs en vegetariërs eten vaker een maaltijd met drie losse onderdelen dan een combinatiegerecht, zoals een ovenschotel of een eenpansgerecht. Als je de V van het AVG’tje (aardappel-vlees-groente) moet inruilen, blijkt een alternatief best lastig te zijn. „Veel mensen vervangen vlees dan helemaal niet”, zegt Verain. En anders wordt het meestal een vegaburger, terwijl die toch maar matig gewaardeerd wordt.

Dubbele moraal

Wel willen maar niet doen. Het is een bekend verschijnsel, dat zich ook voordoet bij voornemens als afval scheiden of minder vliegen. De meeste ondervraagde flexitariërs verwachten komend jaar wel minder vlees te eten, maar of het lukt, moet nog blijken.

‘Nudgen’, bijvoorbeeld door in kantines de vegetarische keuze makkelijker te maken, kan een beetje helpen, zegt Verain, „maar alleen op dat moment en op die plaats”.

Je kunt denken dat er door maar veel te nudgen een nieuwe norm ontstaat, maar mensen hanteren vaak een dubbele moraal, ziet Dagevos. ‘Als ik uit eten ga, mag ik vlees.’ Of: ‘als ik op m’n werk al zonder vlees heb geluncht, mag ik thuis best een gehaktbal.’ „We leven nog steeds in een carnivore eetcultuur. We zijn vleesverknocht. Zelfs een vleestaks gaat de consumptie niet veranderen als de samenleving niet wezenlijk anders over vlees gaan denken.”

Als er in tien jaar zo weinig is gebeurd, komt het er dan ooit nog van? Verain vindt het veelbelovend dat de normen beginnen te schuiven. Ook al eten flexitariërs nog veel vlees, ze zeggen dat ze het wel belangrijk vinden om te minderen – meestal voor hun gezondheid – en ze merken in hun omgeving ook dat vlees eten ter discussie staat. „Aan de energietransitie zie je dat mensen wel iets doen als ze zich verbonden voelen aan een doel”, zegt Verain. „Hoewel eenmalig beslissen om zonnepanelen te nemen in zekere zin makkelijker is dan elke dag opnieuw geen vlees eten. Dat moet echt een automatisme worden.”

Nepvlees blijft een kleine markt

De verkoop van vleesvervangers groeit snel. In 2019 werd voor 170 miljoen euro aan vervangers verkocht, bijna 40 miljoen meer dan in 2018 en ruim dubbel zoveel als in 2015, volgens marktonderzoeker Nielsen. Dit lijkt haaks te staan op de vleesconsumptie. Die is in 2018 juist iets gestegen. Nederlanders aten volgens Wageningen University (WUR) dat jaar gemiddeld 77,2 kilo per jaar – botten, vet en zwoerd meegerekend. De verkoop van vlees in supermarkten neemt af, volgens marktonderzoeker IRI, in twee jaar bijna 10 procent. Dat Nederlanders toch niet minder vlees eten, kan komen doordat ze vaker buiten de deur eten en bestellen. Het marktaandeel van vleesvervangers is klein, zeggen analisten van ABN Amro. Naar schatting 5 procent van de omzet van ‘vlees’ komt in Nederland voor rekening van vleesvervangers. De waardering voor vleesvervangers is matig onder flexitariërs: lager dan voor vis (WUR). In hun toptien van vervangers staat vis hoger dan de vegetarische burger. Vegetariërs vinden vis ook vlees.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 maart 2020