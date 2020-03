Eerste dode door coronavirus in Nederland

Een 86-jarige die met een coronavirusbesmetting in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam lag, is vrijdag overleden. Dat meldt het RIVM. Het is voor het RIVM nog onduidelijk hoe hij besmet is geraakt. De man, die uit de Hoeksche Waard komt, is de eerste dode door het coronavirus in Nederland.

De man werd in de nacht van zondag op maandag opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis. Later werd hij vanwege luchtwegklachten getest op het coronavirus. Die test bleek dinsdagavond positief. De patiënt was uit voorzorg al in isolatie geplaatst.

Iedereen die contact heeft gehad met de man en verkoudheidsklachten of koorts heeft, is gevraagd om thuis te blijven. Indien nodig worden deze mensen op Covid-19 getest. Twee huisartsen die met de 86-jarige contact hebben gehad, hebben geen klachten maar zitten nog wel thuis, meldt de gemeente Hoeksche Waard. Naast de geldende adviezen van het RIVM en de GGD is er geen sprake van „bijzondere aanvullende adviezen” voor inwoners uit de gemeente.

Vergadering in Brussel

Jan Pieter Lokker, de burgemeester van de Hoeksche Waard, laat weten mee te leven met de partner en nabestaanden van de man. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) wenst de nabestaanden „veel kracht en sterkte” toe, schrijft hij op Twitter. De minister vergadert momenteel in Brussel met andere EU-ministers van Volksgezondheid over het coronavirus.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland steeg donderdag naar 82. Dat was een ruime verdubbeling. De stijging paste volgens het RIVM „in het beeld dat er sprake is van een inhaalslag”, zei minister Bruins in de Tweede Kamer. Het RIVM komt vanmiddag met een update over het aantal besmettingen.