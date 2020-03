Een weekje vega in de spotlight

Tomatenthee, spitskool van de barbecue, gepofte knolselderij met schuim van topinamboer en op dennenaalden gerookte king boleet, dry aged biet. Zie hier een paar van de gerechten die chef Peter Lute vanaf dinsdag zal serveren in zijn vegetarische pop-uprestaurant in een oude buskruitfabriek in Muiden. Deze maandag gaat voor de derde keer op rij De Nationale Week zonder Vlees van start, een initiatief dat mensen moet verleiden vaker te kiezen voor de vegetarische optie, en deze pop-up is het paradepaardje van de campagne.

Maar het is zeker niet het enige restaurant waar je komende week kunt aanschuiven voor een dierloze maaltijd, want tegelijk met de Nationale Week zonder Vlees wordt de Vegetarische Restaurantweek gehouden. Deelnemende restaurants bieden vegagerechten in verschillende prijscategorieën. Je kunt via de website reserveren voor een ‘Vegetarische snelle hap’ tussen de 2 en 6 euro, maar ook voor een ‘luxe vegetarische lunch of diner’ tussen de 40 en 50 euro.

Volgens Isabel Boerdam, initiatiefnemer en mede-organisator van beide Weken – de Vegetarische Restaurantweek, een doodgebloed project van de Vegetariërsbond, werd in 2018 door de Week zonder Vlees geadopteerd en nieuw leven ingeblazen – is het voor veel restaurants te veel gevraagd om een week lang alleen maar vegetarische gerechten te serveren. „Het enige dat we van ze vragen is om vega in de spotlight te zetten. Dat kan in de vorm van een mooi groentemenu, maar het kan ook om een simpele daghap of een broodje gaan. Er doet ook een aantal cateraars mee; die bieden dan de hele week vega dagspecials.”

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Sommige horecazaken zijn echter zo enthousiast dat ze nog een stapje verder gaan. Zoals ’t Zusje, een keten van all-you-can-eat-tapasrestaurants met 27 vestigingen verspreid over heel Nederland. Bij ’t Zusje houden ze niet van half werk, daar hebben ze een ‘compleet groene tapaskaart’ ontwikkeld, speciaal voor de Week zonder Vlees. Voor 30,80 euro kun je er avondvullend genieten van kleine vegetarische hapjes.

Chickenless

Of wat te denken van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken, die de Nationale Week zonder Vlees aangrijpt om haar Chickenless Chicken Burger en Chickenless Crispy Tenders op de Nederlandse markt te introduceren. Hun filiaal aan het Binnenwegplein in Rotterdam zal van 9 tot en met 15 maart zelfs uitsluitend vegakip verkopen en is daarmee de eerste volledig vegetarische KFC ter wereld. Voor een weekje dan.

Boerdam: „Met zulke initiatieven zijn wij als organisatoren natuurlijk superblij. Wij waren met KFC in gesprek geraakt over deelname, maar we hadden nooit durven dromen dat ze met een van hun vestigingen all the way zouden gaan. Zij hebben een gigagrote, en vooral ook andere, doelgroep dan wij. We kunnen hiermee in een klap zoveel meer mensen bereiken.”

Lees ook: Flexitariërs blijven vleesverknocht

Zijn dat mensen die anders nooit vegetarisch eten? „Inderdaad. Er zijn nog steeds veel vooroordelen over vegetarisch eten. Dat het smakeloos zou zijn, bijvoorbeeld. Met de nationale Week zonder Vlees en Vegetarische Restaurantweek proberen we dat beeld te kantelen. En het leuke is: we weten van mensen die vorig jaar hebben meegedaan dat ze zes maanden na afloop nog steeds minder vlees aten.”