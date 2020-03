Dj Ben Liebrand wint Gouden Harp

Dj Ben Liebrand ontvangt dit jaar de Gouden Harp voor zijn bijdrage aan de Nederlandse muziekindustrie. Dat heeft stichting Buma Cultuur, die de prijs toekent, vrijdag bekendgemaakt. Liebrand, die bekend is geworden vanwege zijn dance-mixtapes in de jaren tachtig, zal de prijs maandagavond in ontvangst nemen tijdens het Buma Awards Gala.

De directeur van Buma Cultuur, Frank Helmink, roemt Liebrand om zijn „grote pioniersrol” in de ontwikkeling van de Nederlandse elektronische muziek en noemt hem „een inspiratiebron” voor vele collega-dj’s. „Vraag het een willekeurige Nederlandse dj en hij of zij zal Ben’s mixen als startpunt van zijn of haar liefde voor muziek noemen.”

De 59-jarige Liebrand maakte in 1983 zijn debuut bij radiozender Veronica. Zijn programma In the Mix was de eerste radioshow met non-stop dancemixes. Twee jaar later stopte hij met dit programma, maar zijn mixes bleven populair. Liebrand maakte aan het einde van elk jaar een mix van de beste danceplaten, die later later de befaamde naam ‘Grandmix’ kregen.

Liebrand, die inmiddels in Canada woont, maakt nog altijd radio. Elke vrijdag is hij op Radio 10 te horen met zijn Bijna Weekend Minimix en op zaterdagavond met In The Mix.

Stephen Emmer

Woensdag werd al bekend dat ook leadermaker Stephen Emmer een Buma Award toegekend heeft gekregen. Hij ontvangt een oeuvreprijs voor zijn werk als componist van muziek voor onder meer nieuwsprogramma’s.

Vorig jaar wonnen Pinkpop-baas Jan Smeets en oud Mojo-directeur Leon Ramakers de Gouden Harp. In 2017 ontving radio-dj Edwin Evers de prijs, een jaar eerder zijn vakbroeder Frits Spits. In 2015 ging de Gouden Harp naar Duncan Stutterheim, die het mediabedrijf ID&T oprichtte.