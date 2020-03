Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Afgelopen dinsdag was een belangrijke dag voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op deze zogenoemde Super Tuesday vonden de Democratische voorverkiezingen in veertien staten plaats. In deze staten wonen meer dan 1.300 afgevaardigden, ruim 30 procent van het totaal. De grote winnaar was dit jaar onverwachts de gematigde oud-vicepresident Joe Biden. Vooraf was voorspeld dat de progressieve Bernie Sanders er met de winst vandoor zou gaan. Deze foto is gemaakt in een stemkantoortje bij iemand thuis in Allen, Oklahoma.

Foto Nick Oxford/Reuters