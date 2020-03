De ongekende en decennialange populariteit van Law & Order op tv

Dun DUN. Meer is het niet. Toch zijn het waarschijnlijk de twee bekendste tonen uit de moderne televisiegeschiedenis. Simpel maar oh zo effectief. Want wie ‘dun DUN’ hoort, weet dat er een aflevering van Law & Order begint.

Of het nou de originele serie over New Yorkse politierechercheurs en aanklagers is die twintig seizoenen liep, de spin-off Law & Order: Criminal Intent (tien seizoenen) of de succesvolste variant: Law & Order: Special Victims Unit (SVU, voor intimi).

De laatste serie is momenteel aan seizoen 21 bezig en is daarmee de langstlopende, live-action televisieserie op de Amerikaanse primetime (soapseries en geanimeerde series hebben een eigen categorie). En aangezien zender NBC onlangs in één klap drie nieuwe seizoenen van SVU aangekocht, zal dit record voorlopig niet verbroken worden (de enige andere langlopende series die in de buurt komen, NCIS en Grey’s Anatomy, lopen met 17 en 16 seizoenen ver achter).

Koning van de procedural

De Law & Order-franchise komt uit de koker van succesvol tv-producent en -maker Dick Wolf. Een man die zijn carrière in de jaren zeventig begon als reclameman in New York tot hij als scriptschrijver aan de slag ging bij Hill Street Blues en Miami Vice. In 1990 creëerde hij met Law & Order zijn eerste eigen serie.

Dertig jaar later wordt Wolf ook wel de ‘koning van de procedural’ genoemd, een seriegenre dat zich focust op misdaden die moeten worden opgelost en zich kenmerkt door afleveringen die vaak makkelijk los van elkaar bekeken kunnen worden. In 2019 zond de Amerikaanse televisie, naast Law & Order: SVU, nog vier andere van dit soort door Dick Wolf bedachte en geproduceerde series uit: Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med en FBI. Deze titels trokken in dat jaar in totaal 50 miljoen Amerikaanse kijkers. En van alleen al SVU werden meer dan 150 miljard minuten bekeken.

Voor altijd

Dat zijn fikse kijkcijfers voor klassieke Amerikaanse televisiezenders die het zwaar hebben in de huidige streamingwereld. Vandaar dat Universal Television, de plek die Wolf al 36 jaar zijn thuis noemt, vorige week de succesvolle tv-maker en zijn productiebedrijf voor nog eens vijf jaar aan zich bond door een megadeal (een bedrag met negen cijfers) met hem te sluiten. En dat was niet Wolfs eerste ‘nine figure deal’ van 2020. In januari kwam hij al met NBCUniversal overeen dat een groot gedeelte van zijn televisieseries gestreamd zal mogen worden op de binnenkort te lanceren streamingdienst van NBC, Peacock. Dit betekent dat de dienst straks een ‘Dick Wolf-bibliotheek’ heeft met meer dan duizend afleveringen.

Want een gemiddelde Dick Wolf-serie telt, in tegenstelling tot veel van de prestige series van de afgelopen jaren, zeker zo’n 22 afleveringen per seizoen. Iets waar de man zelf prat op gaat. „Wij maken Mercedes S-Class sedans”, zo zei hij in 2016 tegen The New York Times. „Ze zijn ontwikkeld om voor altijd te blijven lopen, comfortabel te zijn en om niet te veel over na te hoeven denken. We maken geen Ferraris. Ik vind Homeland heel goed, maar na zes jaar hebben ze pas, wat zal het zijn, een stuk of 52 afleveringen?”

Troostvoer

Dat een Dick Wolf-serie voor altijd kan blijven lopen, komt ook omdat het uiterst lastig te bepalen is in welk jaar en zelfs in welk decennium de shows spelen. Wat een bewuste keuze is van de maker. Zijn brandweermannen en politieagenten dragen geen modieuze kleding, en de schrijvers doen hun best om ver van buzzwoorden en trends te blijven. Iets dat de series perfect maken voor eindeloze herhalingen. Er is in Amerika dan ook altijd wel een zender te vinden die een aflevering uit zijn koker uitzendt en zelfs in Nederland is er iedere dag wel ergens een Wolf-serie te zien. Wat overigens niet betekent dat afleveringen van met name Law & Order: SVU, dat zich richt op seksuele misdrijven, sinds #MeToo vaak akelig actueel voelen – zelfs al werden ze jaren eerder uitgezonden.

Dick Wolf categoriseert zijn series zelf als troostvoer. „Het stelt je niet teleur en je kunt blijven terugkomen en terugkomen voor meer”, zei hij tegen de Times. Vandaar wellicht dat de man die inmiddels 73 jaar oud is en nog lang niet met pensioen wil, zelf dagelijks in slaap valt bij een herhaling van zijn eigen Law & Order.