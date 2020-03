First lady Melania Trump kijkt de verzamelde pers in de ogen en luistert naar haar man, president Donald Trump, die de pers te woord staat bij het bezoek van de Ecuadoraanse president Lenín Moreno (niet in de foto). De Amerikaanse president gebruikte het persmoment om zijn kritiek op de voorgestelde straf voor Roger Stone nogmaals te benadrukken. De aanklagers eisten zeven tot negen jaar cel voor de omstreden oud-adviseur Stone. Trump noemde dit een „gerechtelijke dwaling” die hij niet zou kunnen „laten passeren”. Enkele uren later greep het ministerie van Justitie in bij de zaak door een aanzienlijk lagere straf te bepleiten, waarop de aanklagers opstapten. Volgens Trump en het ministerie was Trumps openlijke kritiek op de strafeis niet de reden voor het ingrijpen.

Foto Jim Lo Scalzo / EPA