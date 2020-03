CU-leider Segers neemt afstand van partij-ideoloog over FVD

Partijleider Gert-Jan Segers (ChristenUnie) neemt afstand van het pleidooi van partij-ideoloog Wouter Beekers over mogelijke samenwerking met FVD. Beekers zegt vrijdag in een interview in NRC dat de ChristenUnie moet praten, en eventueel zelfs moet kunnen regeren met deze partij en de PVV.

Segers laat in een reactie weten dat een eventuele coalitie met FVD „niet geloofwaardig” is. Volgens Segers „ondermijnt FVD de rechtsstaat, houdt partijleider Baudet onvoldoende afstand tot racisme en trekt hij wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel”.

De fractievoorzitter van de kleinste regeringspartij wil FVD niet principieel uitsluiten. Maar voor samenwerking in een coalitie „zou er zó veel moeten veranderen bij FVD, en zou Baudet terug moeten komen op uitspraken die hij heeft gedaan, dat je op dit moment moet zeggen: een coalitie met FVD is niet realistisch.”

Gevoelig thema

Samenwerking met FVD en de PVV ligt zeer gevoelig in de ChristenUnie. De partij wilde tot nu toe in de gemeenten en provincies niet samenwerken. In het Europees Parlement wilde de partij niet in één Europese fractie met FVD. De partij, waar bevindelijke protestanten en evangelische kiezers elkaar vinden, kent een sterk christelijk-sociale vleugel. De ChristenUnie wist in Rutte III met succes op te komen voor een kinderpardon. Op het gebied van bijvoorbeeld asielbeleid of sociaal-economische verschillen is dit christelijk-sociale geluid goed merkbaar. Wel heeft Segers een intern debat aangezwengeld over migratie en culturele identiteit. Zo organiseert de partij sinds vorig jaar huiskamerbijeenkomsten met thema’s als ‘Grenzen aan gastvrijheid’ en ‘Wij Nederland’.

Partij-ideoloog Beekers pleit voor een andere houding ten opzichte van de partij van Thierry Baudet. Hij vindt dat „alle politici” zijn boek De aanval op de natiestaat moeten lezen, en dat Baudet „rake analyses” heeft geschreven. Het gaat hem „haast vermoeien” zich te distantiëren van het gedachtegoed van Wilders of Baudet. Hij wil van het „taboe” af op nationalisme, en pleit voor „een gezond eigen verhaal van nationale trots”.

In Noord-Brabant, waar de onderhandelingen van FVD met VVD en CDA over een nieuw provinciebestuur in de laatste fase zijn, had de ChristenUnie volgens Beekers mee kunnen praten over collegevorming.