Toeristen uit ‘coronahotel’ Tenerife aangekomen in België

Marathons van Parijs en Rome gaan niet door vanwege coronavirus

De marathons van Parijs en Rome gaan niet door vanwege het coronavirus. De halve marathon in de Franse hoofdstad, die afgelopen weekend zou worden gehouden, werd ook al afgelast om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

In Parijs is de race over 42,195 kilometer verplaatst van 5 april naar 18 oktober. De marathon, waarvoor zich 65.000 hardlopers uit 150 landen hadden aangemeld, is een van de grootste ter wereld. De wedstrijd in Rome, die 29 maart zou worden gehouden, wordt niet op een later moment ingehaald. Aan de vorige editie namen bijna negenduizend lopers deel.

De marathon van Rotterdam, die op zondag 5 april gepland staat en waar 17.000 lopers aan de start staan, gaat vooralsnog door. De organisatie volgt de adviezen van onder meer het RIVM en de GGD. Deelnemers die in de twee weken voorafgaand aan de marathon koortsverschijnselen hebben die gepaard gaan met hoesten of kortademigheid, worden „ten zeerste” afgeraden deel te nemen. Dat advies wordt ook gegeven aan de lopers van de halve marathon in Den Haag, die zondag wordt gehouden.