Corona zet techwereld op pauze

Als doorgewinterde techondernemer heeft Boris Veldhuijzen van Zanten er natuurlijk al een term voor gevonden. „Dit is het ripple-effect”, zegt de oprichter van TNW (The Next Web), het digitale mediabedrijf uit Amsterdam. Als een steen in de vijver verspreidt de angst voor het coronavirus zich: sneller dan het virus zelf.

Bedrijven verbieden hun personeel ‘niet-noodzakelijke’ reizen te maken en schrappen hun deelname aan evenementen. Dat leidt tot zoveel twijfel dat TNW dinsdag besloot om zijn jaarlijkse techfestival uit te stellen. De 20.000 bezoekers en 250 sprekers die in juni naar Amsterdam zouden komen, moeten wachten tot oktober.

„Je kunt tot op het laatste moment een slag om de arm houden, maar we hadden al vrij snel besloten tot uitstel. We willen voorkomen wat er bij het Mobile World Congress in Barcelona gebeurde”, zegt Veldhuijzen van Zanten. Dat evenement (100.000 bezoekers) werd kort van tevoren afgeblazen, nadat deelnemers stuk voor stuk afhaakten. De schade voor Barcelona zou in de honderden miljoenen euro’s lopen.

TNW handelt in het belang van de gezondheid van de bezoekers, zo meldt het begeleidende persbericht. Verplaatsing van het evenement is een manier om de financiële schade te beperken. Er moeten vliegtickets geannuleerd worden, maar dat valt in het niet bij een volledig afstel. De conferentie is goed voor ongeveer een derde van de TNW-omzet. Hoeveel precies wil Veldhuijzen van Zanten niet zeggen.

Ook Facebook en Google hebben grote productpresentaties afgezegd om het coronavirus. Het lijkt onwaarschijnlijk dat SXSW, een groot techfestival dat deze maand in Austin, Texas zou plaatsvinden, nog doorgaat. De afzeggingen stapelen zich op, maar de organisatie aarzelt.

Door het coronavirus staat de techsector noodgedwongen even op pauze. De tijdelijke sluiting van Chinese elektronicafabrieken heeft gevolgen voor vrijwel alle techbedrijven; ook de apparaten die niet in China gemaakt worden, bevatten onderdelen of grondstoffen die uit China komen.

Dip in productie iPhones

De wereldwijde productieketen voor elektronica gaat over veel verschillende schijven en is daardoor erg kwetsbaar. Voorraden worden zo klein mogelijk gehouden, de productiecapaciteit is gemaximaliseerd en de levertijd geminimaliseerd. Een majeure storing in China kan dus een tijd blijven doordreunen, zelfs al gaan die fabrieken inmiddels weer open.

Apple waarschuwde half februari dat de productie van de iPhone, die grotendeels in China plaatsvindt, verstoord kan worden. Apple was al begonnen om een deel van de productie uit China over te hevelen naar andere landen, in verband met het handelsconflict met de Verenigde Staten.

Dat is nog niet genoeg om een dip in de productie van iPhones (waarvan er ruim 200 miljoen per jaar worden verkocht) op te vangen. Google en Microsoft zoeken ook een uitweg: zij verplaatsen de productie van hun gadgets deels van China naar Thailand en Vietnam. Ook Microsoft waarschuwde onlangs dat de omzet lager uitvalt dan verwacht, door toedoen van het coronavirus.

De Nederlandse chipfabrikant NXP houdt er rekening mee dat de omzet in dit kwartaal 50 tot 150 miljoen dollar lager zal zijn vanwege het virus. Het bedrijf heeft geen fabrieken (in Azië) hoeven sluiten maar toeleveranciers ondervinden wel hinder.

Verplicht thuiswerken

Ook op NXP’s hoofdkantoor in Eindhoven zijn maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. „Medewerkers die terugkomen uit risicogebieden moeten twee weken vanuit huis werken”, laat een woordvoerder van NXP weten. Het bedrijf neemt voorlopig niet deel aan grote evenementen en medewerkers van NXP mogen niet meer reizen naar of uit risicogebieden.

Een woordvoerder van Huawei, het grootste Chinese techbedrijf, zegt dat het coronavirus de bedrijfsvoering niet ingrijpend verstoort: „De ontwikkeling, productie en toelevering zijn wereldwijd georganiseerd. Dat verloopt nog steeds normaal.” Er zouden geen fabrieken gesloten zijn.

Ook Huawei stelt reizen uit die niet strikt noodzakelijk zijn en verplicht mensen uit de ‘risicogebieden’ twee weken in quarantaine te blijven en vanuit huis te werken. „Als er na twee weken geen gezondheidsklachten zijn, mogen ze weer naar kantoor”, aldus Huawei Nederland.

Koortscontrole

In Zuid-Korea, dat na China het zwaarst getroffen is door het coronavirus, neemt elektronicareus Samsung ingrijpende maatregelen. Op sociale media waren foto’s te zien van de elektronicafabrieken van Samsung in Zuid-Korea: medewerkers die in lange rijen staan te wachten tot ze op koorts gecontroleerd zijn en weer aan het werk mogen.

In de lift is het dragen van een mondkapje verplicht. Een ingewijde bij Samsung meldt dat er bij de lunch speciale maatregelen gelden: personeelsleden zouden alleen naast elkaar mogen zitten als er een lege stoel tussen hen staat.

Een woordvoerder van Samsung Nederland kan dat niet bevestigen. Wel moest Samsung tijdelijk een fabriek sluiten in Gumi. Op die plek worden de Galaxy-telefoons met opvouwbare schermen geproduceerd. De consument merkt daar niets van, aldus Samsung.

LG, ook uit Zuid-Korea, heeft tijdelijk fabrieken van LG Display en LG Chem gesloten. Bij LG Electronics, van de tv’s en telefoons, kan de productie voorlopig doorgaan, meldt een woordvoerder.

Er zijn ook techbedrijven die juist baat hebben bij het uitbreken van de epidemie. De Deense robotfabrikant UVD tekende een nieuw contract voor ontsmettingsrobots voor Chinese ziekenhuizen. De Deense robot blijkt een krachtig wapen tegen de verspreiding van het coronavirus.