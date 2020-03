Bol.com schort verkoop omstreden boeken tijdelijk op

Webwinkel bol.com schort de verkoop van honderden extreemrechtse en antisemitische boeken tijdelijk op. Dat heeft het bedrijf vrijdag bevestigd na berichtgeving in het AD. Het bedrijf gaat onderzoeken hoe wenselijk het is om deze boeken te verkopen. De verkoop is niet strafbaar.

Bol.com wil de verkoop niet zelf cureren en heeft daarom advies gevraagd aan externe partijen, zoals de overheid. „Met deze expertise hopen we in de nabije toekomst boeken onderbouwd wel of niet te verwijderen.”

De winkel besloot de verkoop van de controversiële boeken tijdelijk uit de handel te halen nadat discussie was ontstaan over de verkoop van de boeken. Het datajournalistieke platform Pointer onthulde dat de webwinkel honderden extreemrechtse en antisemitische boeken verkocht waarin bijvoorbeeld de Holocaust wordt ontkend.

Eerder besloot de winkel de verkoop van deze boeken door te laten gaan omdat de boeken niet verboden zijn. „We vinden het [..] belangrijk om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan.” Maar bol.com laat weten „nooit achter een vorm van discriminatie of haatdragende informatie” te staan en daarom advies te vragen. De organisatie Federatief Joods Nederland besloot na de publicatie van Pointer afgelopen week aangifte te doen tegen de webwinkel.