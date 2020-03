Bernard Wientjes wordt speciaal adviseur voor Zeeland

Oud-werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes wordt de speciaal adviseur die gaat onderzoeken hoe de provincie Zeeland gecompenseerd kan worden voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Wientjes is benoemd in overleg met het provinciebestuur van Zeeland.

Wientjes gaat volgens eigen zeggen „onder andere kijken naar een concreet pakket aan maatregelen waarmee de economische structuur in Zeeland en Vlissingen kan worden versterkt.” Hij hoopt voor de zomer met zijn advies te komen.”

Het kabinet besloot vorige maand af te zien van de in 2012 aangekondigde verhuizing van de kazerne. In totaal gaat het om 1.800 mariniers en hun eventuele gezinnen. Het kabinet heeft toegezegd de provincie Zeeland „op rechtvaardige wijze” te compenseren. De provincie Zeeland wil naar verluidt minimaal 50 miljoen euro van het kabinet als compensatie: 20 miljoen euro aan kosten die al zijn gemaakt voor de afgeblazen komst van de mariniers en ongeveer 30 miljoen euro aan gederfde inkomsten, zoals onroerendezaakbelasting.

Premier Mark Rutte (VVD) bezocht donderdagavond een zaal met 500 Zeeuwse burgers in Vlissingen. Op die bijeenkomst maakte hij excuses voor het te lang in onzekerheid houden van de Zeeuwen. Maar hij deed nog geen concrete toezeggingen voor compensatie. Vanuit Zeeland zijn er diverse suggesties gedaan, variërend van betere infrastructuur tot een universiteit.

Invloedrijke lobbyist

De 76-jarige Wientjes was tot 2014 voorzitter van werkgeversvereniging VNO-NCW. Hij gaf negen jaar leiding aan deze organisatie en gold als een van de meest invloedrijke spelers op het sociaal-economisch krachtenveld. Hij stond in goed contact met zijn ‘natuurlijke’ tegenstanders van de vakbeweging. Voordat hij in het georganiseerd overleg ging, was hij directeur van een familiebedrijf dat zich toelegde op kunststof sanitair.

Eind vorig jaar zei Wientjes in een interview met dagblad Trouw nog altijd volop aan het werk te zijn in diverse functies, zowel betaald als onbetaald. „Er is gelukkig altijd nog vraag naar Bernard Wientjes”, beaamde hij. „Werk is mijn verslaving.” Hij is onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van consultancybureau Wientjes.

In 2017 verdiepte Wientjes zich al eens drie dagen in Zeeland, op uitnodiging van de provincie, in het kader van het project ‘Standplaats Zeeland’. Hij kwam toen met de aanbeveling dat de provincie moest stoppen zichzelf te presenteren als ‘zielig’, want dan zou dat een selffullfilling prophecy worden. Hij stelde voor dat de provincie met één of twee concrete eisen naar Den Haag zou gaan.