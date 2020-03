Ballen stallen

Is Vindicat al terug? En zijn ze na hun sportieve skivakantie inderdaad met al die bussen naar Groningen gereden waar ze opgewacht werden door de lokale GGD? Of zijn ze toch maar even ondergedoken bij hun ouders? Want ik denk dat ze niet alleen door de GGD worden opgewacht. Ik vrees dat er ook wat boze stadjers met ze willen praten. En ik hoop voor de kakkertjes dat dat bij praten blijft. Zou zomaar kunnen dat er binnenkort een paar corpsballen met een gipsen poot rond de Martinitoren hinkelen omdat ze iets gebroken hebben. Buiten de piste wel te verstaan. Gewoon in een kroeg in de Poelestraat. De grond zal er harder schudden dan door het gas.

Hoe zal dat trouwens gaan als half Vindicat besmet is? Ik vrees dat dan binnen een half uur heel Vindicat besmet is. Door al dat zooien en stomdronken met elkaar slapen loop je een behoorlijke kans dat je dit moderne griepje aan iemand doorgeeft. Je kunt het condoom moeilijk over je kop trekken. En dan? Stel dat de overheid zegt dat de studenten in quarantaine moeten. Waar gaan de ballen dan verzamelen? Ik vrees dat de oud-leden dan moeten helpen. Er zijn natuurlijk wel wat vastgoedpapa’s met leegstaand onroerend goed. Heeft die huisjesmelkende prins Bernhard niet ergens nog een grote hal? Hij was een fanatieke Vindicater, dus die steekt zijn koninklijke handjes zeker uit zijn oranje mouwen voor deze prachtige studentenvereniging. Misschien heeft-ie nog een oude garage op het Circuit van Zandvoort? Die Grand Prix gaat toch niet door. En anders is er nog wel een lege studio op het Media Park waar we ze bij elkaar kunnen zetten. Of zegt die rare bril als een echte Oranje dat het volk dat maar moet betalen? Sinds ik weet dat wij zelfs het zeilbootje van de familie moeten onderhouden weet ik zeker dat er geen duppie van hun kant komt.

Waar moeten de Groningse ballen dan heen? We kunnen een grote tent opzetten op dat braakliggende terrein in Vlissingen. Daar gebeurt voorlopig niks mee. Of gaat Rutte zijn loze woorden waarmaken en komt hij inderdaad met iets groots voor de zwaar belazerde Zeeuwen? Toen ik hem donderdag die staatssecretaris en partijgenoot Barbara Visser hoorde verdedigen, wist ik het zeker: enge gladjanus. Die Zeeuwen moeten maar gauw in het riet gaan kijken. Daar ligt een grote kluit.

Ik hoorde laatst iets over een Chinees themapark dat interesse zou hebben in de Zeeuwse havenstad. Maar ik denk niet dat dit het moment is om met Chinezen in zee te gaan. Of discrimineer ik nu?

Kunnen de besmette studenten niet in een leeg azc? We zijn toch niet van plan om Syrische vluchtelingen te helpen. We zullen er alles aan doen om die arme drommels ver weg te houden. Heeft u nationaal feestvarken Frits Huffnagel horen bazelen? Misschien moet die voortaan eerst blazen voor hij over politiek gaat praten. Maar die vluchtelingen mogen van hem wegrotten. Dus daar zouden we de ballen zolang kunnen stallen.

We kunnen ze natuurlijk tijdelijk onderbrengen in de Johan Cruijff Arena. Daar wordt voorlopig toch niet gevoetbald. En ik begreep dat het virus daar toch al welig tiert. Ik las iets over een assistent en een fysio, maar volgens mij is iedereen bij Ajax besmet. En zeker al een week of vier. En ik vrees dat het nog wel even gaat duren.

Of valt het allemaal wel mee? Loopt het wel los met die Groningse jongens en meisjes? Ik denk het laatste. Dat virus is gewoon al lang overal. Dat valt helemaal niet af te schermen. En er zullen wat doden vallen. Kan iemand die tramschutter nog besmetten? Door gewoon terug te spugen.

Ach ja, de wereld. Iedereen in paniek. Behalve ik. Ik ben vrolijk. Waarom? Omdat de rector van Vindicat Floris heet. Dat kan ik niet uitleggen, maar dat vind ik zo godvergeten geestig.

