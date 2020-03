Asscher wil opnieuw PvdA-lijst trekken

Lodewijk Asscher wil bij de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar opnieuw de PvdA leiden. Op het partijcongres in Nieuwegein zaterdag zal hij zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap aankondigen. Bronnen binnen de partij bevestigen een bericht van het AD daarover.

Met zijn kandidaatstelling staat het vrijwel vast dat Asscher volgend jaar de PvdA leidt bij de verkiezingen. De kans dat een serieuze tegenkandidaat zich meldt, is volgens partijbronnen klein. De kandidaatstelling opent formeel pas later dit najaar, rond de zomer wordt naar verwachting officieel bekend wie lijsttrekker wordt.

Asschers vroegtijdige kandidaatstelling voorkomt een nieuwe lijsttrekkersstrijd binnen de PvdA. Asscher kwam eind 2016 juist aan de macht na zo’n strijd tegen toenmalig partijleider Diederik Samsom. Die felle leiderschapsverkiezing liet diepe sporen na in de partij: het toonde diepe verdeeldheid binnen de sociaaldemocraten.

Onder Asschers leiding leed de PvdA in de daaropvolgende Kamerverkiezingen van maart 2017 een historische nederlaag. De partij ging van 38 naar 9 zetels, een historisch laag aantal voor de sociaaldemocraten. In analyses achteraf werd de leiderschapsverkiezing als één van de redenen van die nederlaag genoemd.

Nieuwe coalitie met VVD?

In het interview in het AD zei Asscher vrijdag een nieuwe coalitie met de VVD niet uit te sluiten, maar liever met linkse partijen te regeren – hij hoopt na de volgende verkiezingen premier te worden. Asscher was tussen 2012 en 2017 vice-premier toen de PvdA met de VVD regeerde en grote bezuinigingen en hervormingen doorvoerde. Sinds de verkiezingen van 2017 heeft de partij afstand genomen van een deel van dat beleid, zoals het sluiten van de sociale werkplaatsen en de afschaffing van de studiebeurs.

De partij krabbelt sindsdien langzaam op, met de overwinning bij de Europese verkiezingen vorig jaar juni als hoogtepunt. Onder leiding van Frans Timmermans werd de PvdA toen de grootste partij. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van drie peilingen, staat de partij tussen de 13 en 17 zetels.