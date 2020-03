Annejet van der Zijl reist een liefdesgeschiedenis achterna naar Amerika’s slavenhoofdstad Charleston

Charleston, South Carolina, is een van de mooiste steden van de Verenigde Staten. Er staan majestueuze villa’s die zo in Gone with the Wind hadden kunnen figureren. Achter de kades vind je rijtjes met kleurrijke huizen uit de achttiende eeuw – de Oudheid voor Amerikaanse begrippen. De stad steekt als een slanke voet in de baai, omzoomd door rivieren die in een waaier naar de Atlantische Oceaan stromen.

Maar Charleston heeft een donkere geschiedenis. Het was de hoofdstad van de Noord-Amerikaanse slavenhandel. Sullivan’s Island, aan de kop van de baai, is door een historicus „een hels Ellis Island” genoemd, naar het aankomstpunt voor migranten in New York. Hier kwamen alleen geen migranten, hier werden naar schatting 400.000 Afrikanen aan land gebracht voor zij werden verkocht op de slavenmarkt van Charleston – de helft van het totaal aantal uit Afrika geroofde mannen en vrouwen dat in Noord-Amerika tot slaaf werd gemaakt. Die prachtige plantagehuizen, met hun eikenbogen waar Spaans mos vanaf druipt, hebben allemaal slavenhutjes op hun landgoed, liefst langs de oprijlaan zodat iedereen kon zien hoe rijk de eigenaar was.

Die donkere bladzijden, dat is waarom we naar Charleston rijden, schrijfster Annejet van der Zijl, haar vriendin Eline Hopperus Buma en ik. In Van der Zijls koffer zit een duimdik ‘Fact Sheet’, resultaat van haar maandenlange research voor een nieuw boek, waarin Charleston een hoofdrol speelt. Vanaf zaterdag is het resultaat, Leon & Juliette, overal verkrijgbaar als het Boekenweekgeschenk, gratis bij de aanschaf van 15 euro aan boeken. Het is voor het eerst dat een non-fictieboek het geschenk is.

Leon & Juliette, het Boekenweekgeschenk van 2020, van de hand van Annejet van der Zijl. De Boekenweek duurt van 7 t/m 15 maart.

„Heb jij het nummer van Maria”, vraagt Van der Zijl vanaf de achterbank aan Buma. „Nee.” Ze rolt met twee vingers over haar e-mails. „O, ik heb haar toch. Ik geef je het nummer”, zegt Buma. „Wil jij bellen? Jij hebt een beter accent”, zegt Van der Zijl. „Hello Maria, this is Eline, Annejet’s friend. Wonderful to hear from you. We’re on our way. Could we make it 11.15 though?”

Een verhaal dat leeft, ademt, meesleept

Deze vijf dagen in Charleston kan ik van nabij zien hoe Van der Zijl te werk gaat, hoe ze historische feiten vergaart die ze later zal verwerken tot een verhaal dat leeft, ademt, meesleept. Ze is er zo goed in dat ze met haar zeven boeken de eretitel ‘koningin van de literaire non-fictie’ heeft gekregen, een handvol prijzen en een Gouden Ganzenveer in 2012.

De Fact Sheet, zoals Van der Zijl het noemt, is het embryo van dit boek, van elk boek dat ze schrijft. Het is een tijdlijn, met in chronologische volgorde minutieus de feiten die Van der Zijl tot dan toe ontdekt heeft. Alles wat ze vindt, noteert ze in die Fact Sheet – vanuit de map ‘Nog te verwerken’ – en zo groeit het langzaam aan tot iets waar soms al kant-en-klare zinnen in staan, of een conclusie úít de feiten. Ze zal in haar gesprekken in Charleston af en toe zo’n zinnetje of zo’n notie laten vallen, als om ze te testen. „Charleston is in die jaren een prachtige, wrede stad op de rand van een vulkaan”, hoor ik haar zeggen tegen museumdirecteur Graham Long. Ik zal deze woorden later in het boek teruglezen.

De voetsporen van Leon Herckenrath

Vijf dagen wandelen we door en rond de stad, de geur van sinaasappelbomen en frisse bloesems opsnuivend. Februari is lente in South Carolina. Het is 22 graden, in de zomer is het hier niet te harden. We volgen de voetsporen van Leon Herckenrath, de Nederlandse jongeman die in november 1818 aan land ging in de haven van Charleston en er een bestaan als handelaar opbouwde. We lopen over de krakende houten vloeren van het elegante Aiken Rhett huis, waar Leon zonder twijfel op feesten en partijen is geweest. We huiveren op een katoenplantage, waar Van der Zijl noteert dat na de afschaffing van de slavenhandel vruchtbare zwarte vrouwen van onschatbare waarde werden: als enige bron van nieuwe gratis dwangarbeiders. We bekijken voormalige pakhuizen, varen door de kreken naar zee „om te voelen wat Leon voelde”. Af en toe wrijft ze in haar handen, kijkt om zich heen en zegt: „Wat een leuk werk hebben we toch.”

Van der Zijl heeft het verhaal stevig in het hoofd zitten en ze lijkt steeds te weten welk brokje nieuwe informatie waar in het boek zou kunnen komen. Als we na enige moeite in een huis zijn beland waar Leon mogelijk kantoor hield, heeft ze na enkele minuten al gezien: hier heb ik voor mijn boek niks aan. Daarna kijken we ontspannen naar de schoonheid van het complex rond de grote tuin waar ooit slaven het huishouden zullen hebben gedaan.

Ze schrijft soms iets op in een klein boekje, maar dat doet ze zo zelden, dat ik haar ernaar vraag. „Ik ben een spons”, zegt ze. „Deze dagen zuig ik mezelf vol.”

Ik had verwacht dat we onszelf dagenlang in licht- en zuurstofarme archieven zouden opsluiten, zoekend naar documenten over zijn leven, oude kaarten, kranten. „Dat zou me in die paar dagen nooit allemaal lukken”, zegt Van der Zijl. „Ik moet mijn tijd hier zo efficiënt mogelijk besteden.” Dus zoekt ze hier ook naar mensen die het archiefwerk in Charleston vóór haar kunnen doen. We ontmoeten mensen die de geschiedenis van de stad goed kennen, slavernijdeskundigen, iemand die alles van duels in de negentiende eeuw weet. Ik zie hoe Van der Zijl hen interviewt, en hoe ze hen tegelijk verleidt. Ze laat altijd even op haar telefoon het schilderij zien dat van Leon is gemaakt. Een mooie, aardige jongeman met flinke ondernemingszin. Voor alle duidelijkheid, hij handelde niet in slaven. En ten slotte speelt ze haar troefkaart uit: de witte Nederlander werd hier verliefd op de negen jaar jongere Juliette, dochter van een zwarte moeder en een witte vader, en dus zwart en onvrij in het negentiende-eeuwse Charleston.

‘Dit verhaal móét hier worden verteld’

Museumdirecteur Valerie Perry, historicus Harlan Greene, duelleerdeskundige Graham Long, ze vallen de een na de ander voor wat ze horen. „Oef”, zegt Perry. „Dit verhaal móét hier worden verteld”, zegt Greene. „Je hebt me hoor”, zegt Long, als blijkt dat Van der Zijl weet van een duel dat nog niet in zijn verzameling zit. „Ik laat niet los tot ik het gevonden heb”, belooft hij. „Dat klinkt als muziek in mijn oren”, zegt Van der Zijl.

Ze vertelt in elk gesprek ook over haar succes als schrijver. Dat er in Nederland alleen al van Sonny Boy een half miljoen exemplaren zijn verkocht. Dat uitgeverij Amazon Crossing een vertaling van De Amerikaanse prinses uitbracht en werkt aan een vertaling van Sonny Boy, The Boy Between Worlds. „Van American Princess zijn hier zestigduizend exemplaren verkocht”, zegt Van der Zijl, terwijl ze een exemplaar laat zien.

Heeft ze hier misschien de Amerikaanse neiging tot zelffelicitatie opgelopen? Nee, verzekert ze. „De mensen die ik hier ontmoet, moeten weten dat ik een serieuze schrijver ben, ze moeten niet het gevoel krijgen dat ik hun tijd kom verspillen.” Toen ze een paar jaar geleden upstate New York onderzoek deed voor De Amerikaanse prinses, en er dus nog geen Engelse editie was, moest ze veel meer moeite doen om de mensen enthousiast te krijgen. „Straks zit ik weer op duizenden kilometers afstand en dan moeten deze mensen het nog steeds leuk vinden om iets voor mij op te zoeken en het eindresultaat te checken.”

De Nederlander Leon Herckenrath (1800-1861) trouwde in het zuiden van de VS met de dochter van een witte vader en zwarte moeder. Foto collectie Westlands Museum

Hij belooft ‘een compleet Stasi-onderzoek’

Jesse Nelson komt in T-shirt en korte broek de bibliotheek binnen waar we hebben afgesproken. Hij is Van der Zijl aangeraden als een dogged researcher. „Geweldig. Ik ben dol op het woord ‘hond’. Een speurhond heb ik nodig.”

Er zijn een paar dingen die ze specifiek zoekt: een huwelijksakte van Leon en Juliette, een schilderij van Juliette. Maar eigenlijk wil ze alle mogelijke informatie over hen hebben. „Ik wil niet mijn boek publiceren en dan een briefje krijgen van iemand die schrijft: u heeft dit helemaal over het hoofd gezien.” Nelson, een kale man van 72, belooft haar „een compleet Stasi-onderzoek”. Hij rekent normaal 25 dollar per uur, „maar omdat Harlan Greene je heeft doorverwezen doe ik het voor 20”.

Hoe wil ze het hebben, vraagt Nelson: moet hij foto’s maken van de archiefstukken die hij vindt? Nee, zegt ze, liefst krijg ik verslagen van wat je hebt ontdekt. „Daar verheug ik me nu al op”, zegt Van der Zijl. „Straks heerlijk thuis op de bank met al die uitgewerkte aantekeningen en uitgeprinte pagina’s om me heen, en lezen, lezen, lezen. En dan de puzzel leggen.”

Als het boek klaar is, vraag ik Jesse Nelson wat het belangrijkste is dat hij heeft gevonden. Dat Leon en Juliette waarschijnlijk in het geheim zijn getrouwd voor de katholieke kerk, zegt hij. Dat is een veronderstelling waar hij samen met Van der Zijl op uitkomt, op basis van wat ze aan weerszijden van de oceaan hebben gevonden. Een schilderij van Juliette vindt hij niet, dat vindt niemand. Op het omslag van Leon & Juliette prijkt het laat-achttiende-eeuwse portret van een jonge zwarte vrouw.

Al voor ze in de VS aankwam, had ze het gevoel dat niet alles van deze geschiedenis binnen de beperkte kaders van het Boekenweekgeschenk zou passen. Gevoed door het enthousiasme dat ze in Charleston ontmoet, weet Van der Zijl het nu zeker: ze zal niet één, maar twee boeken schrijven. Een beknopte versie voor de Boekenweek, een uitgebreide, in het Engels, voor Amazon.

Meelopend snap ik niet meteen hoe ze selecteert, maar als ik later het boek lees, zie ik wat ze heeft gedaan. „Als historicus houd ik me aan de feiten”, zei ze tegen Nelson in de bibliotheek. Maar binnen de nauwe kring van feiten mag het verhaal vrijelijk bewegen, daar neemt de schrijver plaats in het hoofd van haar personages en geeft ze de feiten menselijke contouren. Ze vindt een vermelding dat de rijke handelaar Leon verhuist naar de beslist niet sjieke Magazine Street. Conclusie: hij wilde zijn sociaal ongepaste en zelfs gevaarlijke huwelijk voor zijn handelspartners verborgen houden.

Gestoomde oesters uit een emmer

Het is voor het eerst weer koud als we naar restaurant Bowens Island rijden, een blokhut aan Kings Flat Creek. Het menu is overzichtelijk: gestoomde oesters met lekkerbekjes of lekkerbekjes met gestoomde oesters. De oesters moet je in een emmer in de kelder afhalen. Aan weerszijden van de lange houten tafels zijn vuilnisbakken waarin de lege schelpen worden gegooid. Het zit er barstensvol.

De zonsondergang ketst als een rode vlek op de kreek. „Laatst zag ik een programma op tv waarin mensen gevraagd werd naar de zin van het leven. Voor mij is dat het gevoel dat je doet wat je hoort te doen, waarvoor je gemaakt bent. Zoals we hier nu zitten: dit is precies de plek waar ik hoor te zijn”, zegt Van der Zijl.

Ze wrikt vergeefs een mes tussen de oesterschelpen. „Wil jij het doen”, vraagt ze aan Buma. „Jij bent er zo handig in.”

De steigers, de houten huizen, het riet – het kan er tweehonderd jaar geleden niet veel anders hebben uitgezien. „Je ziet hier toch meteen voor je hoe een ontsnapte zwarte man door bloedhonden achterna wordt gezeten”, zegt Van der Zijl.

Met taal blaast ze leven in twee namen

Hoe zal het schrijven straks gaan, vraag ik. Hoe zet ze het Fact Sheet om in een boek waar honderdduizenden lezers door moeten worden geraakt? „Daar doe ik mijn best voor”, zegt ze. De schrijver heeft misschien een nog doorslaggevender rol dan de researcher. De schrijver moet uit de chronologische volgorde in het Fact Sheet een verband scheppen. Met taal blaast ze leven in twee namen, zoals je vuur blaast in dood hout.

De rol van het pure schrijven, de stijl, wordt bij non-fictie weleens onderschat, vindt Van der Zijl. In recensies wordt meestal het verhaaltje naverteld en gezegd dat het aangrijpend is. „En helemaal aan het eind staat: het boek is vlot geschreven.” Met haar Gouden Ganzenveer en haar oplagecijfers heeft ze geen reden tot klagen, zegt Van der Zijl. Maar soms lijkt het of mensen denken dat het verhaal ergens kant- en-klaar ligt te wachten op de eerste schrijver die erover struikelt.

Als ik deze week een paar recensies terugzoek, zie ik dat patroon inderdaad terug. Maar voordat ik daar een conclusie aan kan verbinden, stuurt Annejet van der Zijl een linkje naar de Volkskrant-recensie van Leon & Juliette die vrijdag is verschenen. De recensent schrijft over „de details die de meesterverteller verraden: overzicht hebben en inzoomen op het juiste moment”.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 maart 2020