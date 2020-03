Alsnog celstraffen voor ontsnappingspoging met helikopter

De groep van negen mannen die eerder nog werd vrijgesproken van poging tot bevrijding van topcrimineel Benaouf A., is in hoger beroep alsnog veroordeeld. Het gerechtshof in Amsterdam legde hen vrijdag één tot zes jaar gevangenisstraf op. Vier van hen werden eerder al wel veroordeeld tot 2,5 jaar cel wegens voorbereiding van kaping.

De rechtbank sprak eind 2018 alle verdachten vrij van poging tot bevrijding. Volgens de rechter was de poging nog niet begonnen omdat de politie de kaping van de helikopter waarmee dat moest gebeuren, voorkwam. Het gerechtshof oordeelde dat er wel degelijk sprake was van een ontsnappingspoging.

Het hof acht poging tot ontsnapping vooral bewezen vanwege de langdurige voorbereidingen die de groep trof. Zo was er een hijsconstructie gemaakt om A. van de luchtplaats van de gevangenis te takelen, werd een helikopter gehuurd en kwam een helikopterpiloot over uit Colombia. Ook waren auto’s gestolen om te vluchten en werd rond de geplande ontsnapping telefonisch contact gehouden met A.

Argwaan

De negen mannen wilden A. tweeënhalfjaar geleden helpen ontsnappen uit de gevangenis in Roermond. Hij zat daar een celstraf van twaalf jaar uit wegens een liquidatie in Antwerpen in 2012. De ontsnapping mislukte omdat het verhuurbedrijf waar de groep een rondvlucht met helikopter had geboekt - het toestel dat ze wilden kapen - argwaan kreeg en de politie waarschuwde.

Zes van de mannen zijn veroordeeld voor zowel de kapingsvoorbereiding, poging tot bevrijding als het bezit van vuurwapens. De twee die hierin de grootste rol hadden, kregen de langste celstraf van zes jaar - de anderen drie tot vijf jaar. De resterende drie uit de groep waren volgens het hof medeplichtig, zij werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een of twee jaar. Het Openbaar Ministerie eiste straffen tot negen jaar.