Winnaar Gouden Beer Berlinale Rasoulof moet de cel in

De Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof is door de Iraanse autoriteiten opgeroepen om zijn voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar uit te zitten. Daarnaast mag hij twee jaar lang zijn vak niet uitoefenen. Dit meldde zijn advocaat Nasser Zarafshan deze week aan persbureau AP.

Rasoulof won afgelopen zaterdag op het filmfestival de Berlinale in Belijn de prestigieuze Gouden Beer voor zijn vierluik There Is No Evil. In de film staat de doodstraf in Iran centraal en het systeem dat daaraan is gekoppeld waar dienstplichtigen aan moeten meewerken in ruil voor verlof.

De dissidente regisseur werd al eerder veroordeeld vanwege zijn werk en heeft een uitreisverbod. In 2011 kreeg hij zes jaar gevangenisstraf opgelegd omdat hij filmde zonder vergunning, dit werd later omgezet naar een jaar voorwaardelijk. Vorig jaar kreeg hij wederom een jaar voorwaardelijk opgelegd vanwege zijn filmA Man of Integrity. De Iraanse autoriteiten noemen het werk van Rasoulof 'propaganda tegen het systeem', aldus Zarafshan.

De advocaat zegt dat Rasoulof zichzelf niet zal aangeven en het gerechtelijk bevel gaat aanvechten. Hier speelt in mee dat er momenteel grote zorgen zijn over de verspreiding van het coronavirus via het Iraanse gevangenissysteem. Rasoulof ontving het gerechtelijk bevel van justitie via een tekstbericht per telefoon. (NRC)