Wat als die negenhonderd in Italië skiënde studenten straks terugkomen?

Er is dagelijks contact met de groep van negenhonderd studenten, schrijft de GGD op Twitter. „De terugkeer van zo’n grote groep uit een coronarisicogebied levert veel vragen op.”

De reis van de Vindicaters, die volgens planning zondag terugkomen, is al tot in de Tweede Kamer besproken. Ze moeten bij thuiskomst „zichzelf in de gaten houden”, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel dinsdag in een gesprek met de Kamer. De PVV heeft vragen over de „zeer onverantwoorde” reis gesteld.

De studenten zitten in Sestrière, in het noordwesten van Italië. „Dinsdagochtend hebben we allemaal een mail van de GGD ontvangen met onder meer hygiënevoorschriften. Wat wel te doen en wat vooral niet”, zei Floris Hamann, rector van Vindicat, tegen het ANP.

Op dit moment adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen noodzakelijke reizen te maken naar Noord-Italië. Dat advies werd aangescherpt na vertrek van de Vindicaters.

De GGD zegt tegen RTL Nieuws dat ze voorafgaand aan de skireis zorgen heeft geuit over de reis. Hamann zegt dat die zorgen helemaal niet bij de studentenvereniging zijn gemeld.

Toch sluit hij niet uit dat ze eerder terugkomen. „Iedereen hier is zich bewust van de serieuze situatie. Wij zijn geen experts, dus als de autoriteiten zeggen dat we vervroegd naar Nederland moeten terugkeren, dan doen we dat”, aldus Hamann. „Het is zeker niet zo dat het doorgaan van deze skivakantie voor ons op nummer één stond. De gezondheid van de negenhonderd studenten gaat boven alles.” (NRC)

